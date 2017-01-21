Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool, seyircisi önünde sürpriz bir yenilgiye uğradı. Anfield ekibi, tüm gollerin 2. yarı atıldığı maçta sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Swansea, tarihinde rakibini Anfield'da ilk kez yenerken, Liverpool'un ligdeki 7 maçlık yenilgisizlik serisi sona erdi. Liverpool ayrıca sahasında 17 maç sonra yenildi.

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, Liverpool, 48'de Llorente'nin yakın mesafeden şutuna engel olamadı ve 1-0 yenik duruma düştü.

Ev sahibi ekip, 4 dakika sonra kalesinde 2. golü gördü. Caroll'ın akıllıca ortasını Llorente sert bir kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu ve Anfield ekibi karşısında Swansea 2-0 öne geçti.

55'te Liverpool'un golü geldi. James Milner'ın soldan ortasında Firmino, altıpas ön çizgisi üzerinde iyi yükseldi, kafayla topu ağlarla buluşturdu ve farkı 1'e indirdi.

69'da Liverpool, skoru eşitledi. Wijnaldum'un ortasında penaltı noktası yakınında topu önce göğsüyle harika kontrol etti ardından meşin yuvarlak düşerken sert vurdu. Top 2. kez Swansea ağlarıyla buluştu.

Golün ardından ev sahibi ekip üstünlük için bastırırken golü bulan konuk Sweansea oldu. 73. dakikada Sweansea adına bu kez sahneye çıkan Sigurdsson oldu. Tom Carroll, çalımlarla topu cezasahasına taşırken, defanstan seken top, cezasahasının sol ön çizgisi üzerine geldi. Orada demarke durumdaki Sigurdsson, çaprazdan ağları havalandırdı ve Swansea'yi 3-2 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve son sıralardaki Swansea sahadan 3-2 galip ayrıldı. Son 3 haftada 2. galibiyetini alan Swansea puanını 18 yaptı ve ligde kalma yolunda ümitlendi.

Geçen hafta Manchester United'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, galibiyeti kaçıran Liverpool ise 7 maç sonra yenildi. Anfield ekibinin galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, 45 puanda kaldı.