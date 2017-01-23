Mehmet Ekici için yaptığı hamlelerden sonuç alamayan Fenerbahçe, geçen hafta İtalya'ya çıkarma yaparak, Milan forması giyen Jose Sosa ile masaya oturmuştu. Sarı-lacivertli idareciler, Milano'da görüştükleri Arjantinli maestroyu, Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü tarihi mücadeleden örnekler vererek ikna etmiş ve gözler Sosa'nın eşi Carolina'ya çevrilmişti. Ve dün itibarıyla Sosa'nın Beşiktaş'tan ayrılmasına vesile olan Carolina'nın Türkiye'ye geri dönme fikrine sıcak bakmaya başladığı haberleri geldi. Milan cephesi de olur verdiği an transferin resmileşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'ye Sosa'dan iyi haber
23.01.2017 - 04:42 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 04:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ın şampiyonluğunun mimarlarından olan Arjantinli futbolcuyu renklerine bağlamaya çalışan Fenerbahçe’ye İtalya’dan üst üste iyi haberler geliyor
Kaynak: Sabah
Etiketler : fenerbahçe,sosa,beşiktaş,
440366 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/440366.aspx
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P.
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Başakşehir
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11
6
1
36
12
24
39
2
Beşiktaş
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11
5
1
30
13
17
38
3
Galatasaray
18
11
3
4
32
18
14
36
4
Fenerbahçe
18
10
5
3
37
14
23
35
5
Antalyaspor
18
8
4
6
21
21
0
28
6
Konyaspor
18
7
6
5
22
18
4
27
7
Bursaspor
18
8
3
7
21
20
1
27
8
Osmanlıspor FK
18
6
8
4
22
20
2
26
9
Trabzonspor
18
7
3
8
15
21
6
24
10
K.D.Ç. Karabük
18
7
3
8
22
26
4
24
11
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
12
Akhisar Bld.
18
5
6
7
11
18
7
21
13
Kasımpaşa
18
6
3
9
21
26
5
21
14
Alanyaspor
17
5
3
9
24
34
10
18
15
Ç. Rizespor
18
4
4
10
19
31
12
16
16
Adanaspor
18
3
5
10
16
26
10
14
17
Kayserispor
18
3
4
11
14
31
17
13
18
Gaziantepspor
17
3
2
12
15
30
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11
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Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
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Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
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Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
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Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
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Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
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Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
18
11
4
3
35
21
14
34
2
Evkur Yeni Malatyaspor
18
10
4
4
27
17
10
34
3
Sivasspor
18
9
5
4
27
16
11
32
4
Göztepe
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9
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22
9
32
5
Giresunspor
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7
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5
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17
6
27
6
Boluspor
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8
3
7
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31
3
27
7
Ümraniyespor
17
7
5
5
22
16
6
26
8
Denizlispor
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4
6
27
21
6
25
9
Balıkesirspor
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6
6
5
30
20
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10
Altınordu
18
5
7
6
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2
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Şanlıurfaspor
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5
6
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Gaziantep BŞB
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5
4
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Adana Demirspor
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18
0
19
14
Bandırmaspor
18
4
6
8
17
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5
18
15
Elazığspor
18
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19
2
15
16
Manisaspor
18
3
8
7
18
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11
14
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Samsunspor
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Mersin İ.Y.
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