Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Karabük’te şok bir mağlubiyet alan Galatasaray’da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink için tehlike çanları çalıyor. Futboldan sorumlu yönetci Levet Nazifoğlu geçtiğimiz haftalarda “Ne olursa oldun sezon sonuna kadar hocamızla devam edeceğiz” açıklamasi yapsa da camiadan yükselen ortak ses: Sezon bu hocayla bitmez... Sarı-kırmızılı takımın başına geçtiği günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan Riekerink bu defa isyan ettirdi. Gerek taraftarlar, gerek yorumcular, gerek de camia içindeki isimler Hollandalı hocanın Karabük maçındaki tercihlerine bir hayli öfkelendi. Sosyal medyada “Riekerink hala kovulmadı mı?”, “Riekerink gitsin, Hamzaoğlu gelsin”, “İstifada bir hizmettir” şeklinde yorumlar yapıldı. Teknik Direktör Riekerink’in bu denli sert eleştirilmesinin başlıca sebepleri ise şu şekilde:

1- Josue’nin oynatılması

Galatasaray’a geldiği günden bu yana performansıyla hiç kimseyi tatmin etmeyen Portekizli futbolcu geçen hafta da 11’de başlamış, ilk yarının sonunda oyundan alınmıştı. Kupadaki Elazığ maçında da tel tel dökülen Josue, Sneijder’in yokluğunda Karabük’te 11’de oynatıldı. 26 yaşındaki futbolcunun kötü performansı karşısında Riekerink “Memnunum” niteliğinde açıklama yaptı.

2- Risk alamaması

Riekerink, Karabük karşında takımın golcüsü Eren Derdiyok’u kulübeye çekti. Karşılaşmada öne geçilse de rakip beraberliği yakaladı. İkinci yarıda Galatasaray’a gol gerekiyordu. “Karabük’ten 3 puanla dönmeyi hedefliyoruz” diyen Riekerink, takımın en etkili ismi Yasin’i 65’te kenara aldı. Eren’i ise mağlubiyet golünü yedikten sonra 84’te oyuna soktu.

3- Otorite problemi

Galatasaraylı futbolcuların, Karabük deplasmanındaki isteksiz tavırları dikkat çeken bir başka unsurdu. Sahadaki grubun mücadeleci bir tavırda olmaması “Riekerink’in oyuncular üzerinde bir ağırlığı yok ve kenardan da takım ateşleyemiyor” şeklinde yorumlandı.

4- Rodrigues’i kullanmaması

Konya maçında sol çizgide yıldızlaşan yeni transfer Rodrigues, Elazığ maçındaki gibi Karabük’te de sağ tarafta kullanıldı. Ve yine hiçbir varlık gösteremedi. Riekerink’in solda oynayan Bruma ile Rodrigues’in yerini değiştirmemesi “Oyunu okumuyor, maçı izliyor” diye değerlendirildi.