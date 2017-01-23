Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara Kartal Akdeniz semalarında yüksek uçmak istiyor. Rakip Hüseyin Kalpar ile yollarını ayıran ve problemli günler geçiren Aytemiz Alanya… Son 2 maçını kazanan siyah-beyazlılar ise formda. Üst üste 2 maçını alan Beşiktaş’ın bugünkü maçtaki hedefi 1 taşla üç kuş vurmak. Nasıl mı? Şampiyonluk yolundaki takipçilerden Galatasaray, Karabük deplasmanında kaybetti. Ve ayrıca lider Başakşehir ile Fenerbahçe’nin karşılaşması ve skorun her türlü yaraması cabası… Yani Beşiktaş kazandığı takdirde sadece 3 puan almayacak rakiplerin durumu düşünülürse 3’e katlayan bir kazanım sağlayacak.

Talisca formda

Beşiktaş’ın bugünkü maçtaki en önemli güvencelerinden birisi yine Anderson Talisca olacak… Sakatlığı sonrası formda dönen ve skora katkıda bulunan Brezilyalı; Cenk Tosun’la birlikte gol yükünü çekmeye devam edecek. Ki ikili geçen hafta Osmanlıspor maçında ağları havalandıran iki isimdi. Ve Kartal’ın dikkat çeken bir diğer özelliği ise kupadaki Boluspor maçı sonrası oynadığı 4 maçta da kalesinde gol görmedi.