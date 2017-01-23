Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler puan/puanlar kaybetmesi durumunda şampiyonluk yarışına büyük oranda havlu atacaktı. Fakat rakibi önünde üstün oynayan Fener sahadan hak ettiği üç puanla ayrılmayı bildi ve zirveye yeniden ortak oldu. Maç sonrası konuşan futbolculardan Volkan Demirel bu gerçeğe değinerek, “Maça çıkarken tamam mı, devam mı diye çıktık. Yenildiğimizde zirveden uzaklaşacaktık. Yenince tekrar şampiyonluk yarışına dahil olduk” vurgusu yaparken, “Net pozisyonlarımız var, onları atsaydık saygı duyduğum ve çok beğendiğim Başakşehir’i farklı yenecektik. Güzel bir galibiyet” sözlerini kullandı.

Maçı taraftar aldı

“Bu galibiyetin en önemli etkeni taraftarımız” diyen Volkan, “Maça gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Taraflarlarımız gelirse işimiz daha kolaylaşır. Alttaki takımlara puanlar verdik. Taraftarımız o maçlara ilgi göstermiyor. Taraftarımız olduğu sürece biz Kadıköy’de maç kaybetmeyiz. Ben 15 senedir buradayım, bu böyle” şeklinde konuştu.

Gereken yapıldı

Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer de, “Ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptık, 3 puanı aldık. Çok kritik bir maçtı. Hâlâ oradayız, hâlâ ligin yukarısındayız” derken, “Kendi işimizi kendimiz zorlaştırdık. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Bundan sonra da öyle olacak. Daha fazla da gol atabilirdik ama yine de iyidir 1-0’lık galibiyet” sözlerini kullandı. Kjaer, hakkında çıkan Chelsea iddiaları için de, “Dedikodu bunlar. Her transfer döneminde olur, yeni bir şey yok” demekle yetindi.

DİRK ADVOCAAT MAÇI DEĞERLENDİRİRKEN MESAJ VERDİ

F.Bahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Başakşehir önünde hücumu yeterli görmezken defansif anlayışlarına övgüde bulundu. “En iyi hücum maçımız değildi ama rakibe sadece 1 pozisyon verdik” diyen tecrübeli teknik adam, “Oyuncularım iyi performans sergiledi. Bazılarının daha fazlasını vermesi gerekiyordu” ikazında bulundu. Çok zor bir mücadeleden galip ayrıldıklarının altını çizen Hollandalı çalıştırıcı, “Hakem için tansiyonu yüksek bir maçtı ve iyi iş çıkardı” tespiti yaptı. Başkanla yeni sözleşme yapma konusunda görüştüğü ve henüz anlaşmaya yanaşmadığı haberleri çıkan Advocaat, “Sonuçlara göre konuşmuyorum. Bu galibiyete rağmen yeni oyuncuya ihtiyacım var. Biz önümüzdeki haftaların, hatta gelecek sezonun da planlamasını yapıyoruz” diyerek kalma yönünde sinyal vermiş oldu.