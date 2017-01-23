Grupta son maçlar öncesinde averajla ikinci sırada bulunan ve ilk 4'te yer almayı garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın TSİ 22.30'da Joensuu kentindeki LahiTapiola Arena'da Kataja ile karşılaşacak.
Yeşil-kırmızılı ekip, İzmir'de rakibine 84-66 mağlup olmuştu.
Avrupa'da 165. karşılaşma
Avrupa kupalarında 165. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 80 galibiyet, 83 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 12 bin 787 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 12 bin 618 sayı gördü.
Pınar Karşıyaka'nın gruptan çıkmayı garantilediği ve liderlik şansının bulunmadığı organizasyonda yeşil-kırmızılı ekip, en iyi ikinciler arasında 5. durumda bulunuyor. Bu tablo değişmezse Pınar Karşıyaka yoluna play-off turundan devam edecek.
Son hafta programı
Son hafta karşılaşmalarının hepsinin yarın TSİ 22.30'da başlayacağı grupta Le Mans-Avtodor Saratov, Umana Reyer-CSM Oradea ve Khimik-Maccabi Rand Media maçları da yapılacak.