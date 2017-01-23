Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'de bu sabaha karşı oynanan maçta Dallas Mavericks evinde ağırladığı Los Angeles Lakers karşısında tarihe geçecek bir skor alırken destan yazdı.

Lakers'ı tam 49 sayı farkla 122-73 mağlup eden Dallas cephesi rakibine tarihinin en farklı mağlubiyetini aldırdı.

EN SKORER İSİM WILLIAMS OLDU

Los Angeles cephesinde hiçbir ilk beş oyuncusu 10+ ve üzerinde skor üretemezken en skorer isim 15 sayı ile benchten gelen Lou Williams oldu.

Dallas Mavericks takımında ise Justin Anderson 19 sayı ile oynarken Dirk Nowitzki ve Deron Williams 13'er sayı ile galibiyete katkı sağladılar.