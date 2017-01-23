THY Euroleague’de 19. hafta heyecanı yarın ve 25 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda UNICS Kazan ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Maccabi FOX’u konuk edecekken, Anadolu Efes ise sahasında Darüşşafaka Doğuş ile karşılaşacak.
THY Euroleague’in 19. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
24 Ocak Salı
18:00 UNICS Kazan - Fenerbahçe
20:00 Galatasaray Odeabank - Maccabi FOX
20:45 Panathinaikos Superfoods - Barcelona Lassa
22:00 Baskonia - Kızılyıldız
25 Ocak Çarşamba
20.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Moskova
20.30 Anadolu Efes - Darüşşafaka Doğuş
21.00 Brose Baskets Bamberg - Real Madrid
21.00 Olimpia Milano - Olympiakos