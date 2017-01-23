Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’de 19. hafta heyecanı yarın ve 25 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda UNICS Kazan ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Maccabi FOX’u konuk edecekken, Anadolu Efes ise sahasında Darüşşafaka Doğuş ile karşılaşacak.

THY Euroleague’in 19. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

24 Ocak Salı

18:00 UNICS Kazan - Fenerbahçe

20:00 Galatasaray Odeabank - Maccabi FOX

20:45 Panathinaikos Superfoods - Barcelona Lassa

22:00 Baskonia - Kızılyıldız

25 Ocak Çarşamba

20.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Moskova

20.30 Anadolu Efes - Darüşşafaka Doğuş

21.00 Brose Baskets Bamberg - Real Madrid

21.00 Olimpia Milano - Olympiakos