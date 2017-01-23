Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serie A'nın 21. haftasında Inter, deplasmanda Palermo'yu 1-0 mağlup ederek son haftalardaki yükselişini sürdürdü.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren gol 65. dakikada Joao Mario'dan geldi. Inter'de Cristian Ansaldi 79. dakikada, Palermo'da ise Alessandro Gazzi 90. dakikada takımlarını 10 kişi bıraktı.

Ligde üst üste 6. galibiyetini alan Inter, 2012-13 sezonundan sonra ilk kez böylesine uzun bir seriye imza attı. Sezona Frank de Boer yönetiminde başlayan, ancak 1 Kasım'da Hollandalı teknik adamla yollarını ayıran Milano ekibi, o tarihten bu yana Serie A'da oynanan 10 maçta topladığı 25 puanla ligin en fazla puan alan ekibi konumunda bulunuyor.

Bu sonuçla Inter puanını 39'a yükselterek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Palermo ise 10 puanla düşme hattında yer alıyor.