Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıza Çalımbay bir nevi peri masalına imza atıyor Antalyaspor’da. Teknik direktörler kötü dönemler yaşayan takımların başına geldiğinde sıkça şu ifadeyi kullanırlar: “Elimde sihirli değnek yok”... Rıza Hoca bu beylik lafı çürüttü hem de çok kısa zamanda. Sonuncu sırada devraldığı takımı 10 hafta gibi kısa bir sürede 5. sıraya taşımak her teknik adamın harcı değildir ama o başardı. Antalyaspor 7. haftaya girilirken sadece 2 puan toplayabilmişti. Üstelik Eto’o krizi de vardı. Kamerunlu yıldız kadro dışı bırakıldıktan sonra takıma girmiş ama o eski formundan uzaktı ve “Eto’o bitmiş” yorumları yapılıyordu. Çalımbay’ın gelişiyle her şey değişti. Soğuk rüzgârlar geride bırakıldı, iklimine yakışır şekilde sıcak havaya kavuştu Akdeniz ekibi.

Keşke sezon başında gelseydi

Son olarak Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Osmanlıspor’u 2-1 yenen Antalyaspor, son 10 haftada 25 puan toplayarak 5. sıraya kadar yükseldi. Kırmızı-beyazlılar Kayserispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Adanaspor’u 1-0 mağlup etti. 13. haftada lider Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor, bir sonraki hafta sahasında Fenerbahçe’yi Yekta Kurtuluş’un attığı tek golle 1-0 mağlup etti. Çalımbay yönetiminde oynadığı Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarını da kazandılar. Antalyaspor son 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar şimdi mutlu ama “Keşke sezon başında Rıza Çalımbay takımın başında olsaydı” diyorlar.