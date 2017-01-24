Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aurelien Chedjou, Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı Tuzlaspor karşılaşması sonrası Yasin Öztekin ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Devre arası kampında Antalya’ya da götürülmeyen deneyimli stoper, İstanbul’da kalarak çalışmalarını bireysel olarak sürdürdü. Takımdan gönderilmesi de gündeme gelen Kamerunlu oyuncu, sarı-kırmızılı yönetimle yaptığı görüşmelerden sonra affedildi. Ahmet Çalık transferinin ardından defansa bir takviye daha yapmayı düşünen Galatasaray’da Chedjou’nun affedilmesiyle bu transfer planının da askıya alınması bekleniyor.