Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz ekibi Liverpool, 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. 2013 yılı ocak ayında Inter’den Liverpool’a transfer olan yıldız oyuncu, yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Daha çok çalışıp elimden geleni yapacağım" dedi.

Brezilyalı yıldız, Liverpool ile sözleşme uzatmasının kendisi için onur olduğunu belirterek, ilk geldiği günden beri taraftarlar ve kulübün kendisine yakın davrandığını ifade etti.

Başarılı oyuncu, kasım ayında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve 11 Ocak’ta Southampton ile oynanan Lig Kupası maçıyla formasına kavuşmuştu.