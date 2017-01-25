Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Caner Erkin'in tedavisi tüm hızı ile sürüyor. Beşiktaş'ta Caner Erkin topla çalışmalara da başladı. Milli futbolcu son antrenmanda koşuların ardından bir süre topla çalıştı.



Kısa süre önce koşulara başlayan Caner, son antrenmanda topla da çalışmar yaptı. Caner'in tedavisinda beklenmeyen bir sorun çıkmaması halinde 1 ay içinde takımla antrenmanlara katılması planlanıyor.



Siyah beyazlılarda Kayserispor maçı hazırlıkları da devam ediyor. Türkiye Kupası'nda grubundan lider çıkmayı garantileyen Beşiktaş, son maçta Kayserispor'un konuğu olacak.



Teknik direktör Şenol Güneş mücadelede bu sezon fazla forma şansı bulamayan isimleri sahaya sürecek.