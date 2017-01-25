Beşiktaş'ta Caner Erkin'in tedavisi tüm hızı ile sürüyor. Beşiktaş'ta Caner Erkin topla çalışmalara da başladı. Milli futbolcu son antrenmanda koşuların ardından bir süre topla çalıştı.
Kısa süre önce koşulara başlayan Caner, son antrenmanda topla da çalışmar yaptı. Caner'in tedavisinda beklenmeyen bir sorun çıkmaması halinde 1 ay içinde takımla antrenmanlara katılması planlanıyor.
Siyah beyazlılarda Kayserispor maçı hazırlıkları da devam ediyor. Türkiye Kupası'nda grubundan lider çıkmayı garantileyen Beşiktaş, son maçta Kayserispor'un konuğu olacak.
Teknik direktör Şenol Güneş mücadelede bu sezon fazla forma şansı bulamayan isimleri sahaya sürecek.
Caner Erkin çok hızlı!
25.01.2017 - 20:33 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 20:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş formasından uzun süre ayrı kalan Caner Erkin, topla çalışmalara başladı.
Beşiktaş'ta Caner Erkin'in tedavisi tüm hızı ile sürüyor. Beşiktaş'ta Caner Erkin topla çalışmalara da başladı. Milli futbolcu son antrenmanda koşuların ardından bir süre topla çalıştı.
Etiketler : caner erkin,
441330 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/441330.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
18
12
5
1
34
14
20
41
2
Başakşehir
18
11
6
1
36
12
24
39
3
Galatasaray
18
11
3
4
32
18
14
36
4
Fenerbahçe
18
10
5
3
37
14
23
35
5
Antalyaspor
18
8
4
6
21
21
0
28
6
Konyaspor
18
7
6
5
22
18
4
27
7
Bursaspor
18
8
3
7
21
20
1
27
8
Osmanlıspor FK
18
6
8
4
22
20
2
26
9
Trabzonspor
18
7
3
8
15
21
6
24
10
K.D.Ç. Karabük
18
7
3
8
22
26
4
24
11
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
12
Akhisar Bld.
18
5
6
7
11
18
7
21
13
Kasımpaşa
18
6
3
9
21
26
5
21
14
Alanyaspor
18
5
3
10
25
38
13
18
15
Ç. Rizespor
18
4
4
10
19
31
12
16
16
Adanaspor
18
3
5
10
16
26
10
14
17
Kayserispor
18
3
4
11
14
31
17
13
18
Gaziantepspor
17
3
2
12
15
30
15
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
18
11
4
3
35
21
14
34
2
Evkur Yeni Malatyaspor
18
10
4
4
27
17
10
34
3
Sivasspor
18
9
5
4
27
16
11
32
4
Göztepe
18
9
5
4
31
22
9
32
5
Giresunspor
18
7
6
5
23
17
6
27
6
Boluspor
18
8
3
7
28
31
3
27
7
Ümraniyespor
17
7
5
5
22
16
6
26
8
Denizlispor
18
8
4
6
27
21
6
25
9
Balıkesirspor
17
6
6
5
30
20
10
24
10
Altınordu
18
5
7
6
23
25
2
22
11
Adana Demirspor
18
5
10
3
19
18
1
22
12
Şanlıurfaspor
18
5
6
7
17
16
1
21
13
Gaziantep BŞB
18
5
4
9
21
26
5
19
14
Bandırmaspor
18
4
6
8
17
22
5
18
15
Elazığspor
18
5
6
7
17
19
2
15
16
Manisaspor
18
3
8
7
18
29
11
14
17
Samsunspor
18
2
5
11
6
26
20
11
18
Mersin İ.Y.
18
3
4
11
13
39
26
10