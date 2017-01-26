Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolda 2008 sonrasının savcılık tarafından incelemeye alındığı iddia edildi. Yönetici, futbolcu, teknik adam ve hakemlerin FETÖ bağlantısı araştırılıyor. 2012'de Kadıköy'de büyük olayların çıktığı Fenerbahçe - Galatasaray maçı da soruşturma kapsamında. Bursaspor'un şampiyon olduğu sezon da özel inceleniyor.

Habertürk'ün haberine göre yönetici, futbolcu, teknik direktör hakem, gözlemci ve temsilcilerin FETÖ bağlantısı araştırılıyor. 2008'den bugüne inceleme altında. Kimin çocukları cemaat okullarında okumuş, Bank Asya ile kimler çalışmış, ByLock kullanıcısı var mı? Bu iddialar tek tek araştırılıyor. Spor Genel Müdürlüğü, federasyonlar ve ihaleler de inceleniyor. Şu ana kadar çoğunluğu alt liglerden 2 bin 'himmetçi' futbolcuya ulaşıldı. Örgütün futbol yapılanması iddianamesinde ise adı hiç FETÖ'yle anılmayan futbolcular var.

BAZI FUTBOLCULARIN VE EŞLERİNİN YASA DIŞI BAHİS İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR

Bir başka dosya illegal bahis ile ilgili. Yine bazı futbolcuların ve eşlerinin yasa dışı bahis bağlantıları araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda hakem Deniz Ateş Bitnel'in de ifadesini aldı.

İDDİANAME HAZIR... FETÖ İLE ADI HİÇ ANILMAYAN FUTBOLCULARIN İSMİ VAR

Aralarında İsmail Demiriz, Arif Erdem, Hakan Şükür, Uğur Tütüneker'in de bulunduğu eski futbolcularla ile ilgili FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik iddianame var. Yine çok ciddi iddialar içeriyor. FETÖ ile bugüne kadar hiç anılmayan futbolcuların ismi bu iddianamede geçiyor..

SÜPER FİNAL FETÖ SORUŞTURMASINDA

Yine FETÖ ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün ve Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başvuruları bulunuyor ve bu dosyalar birleştirildi. Örneğin 12 Mayıs 2012'de Kadıköy'de oynanan, Galatasaray'ın şampiyonluğu ile noktalanan ve büyük olayların çıktığı Süper Final de inceleme kapsamında. Ayrıca Bursaspor'un şampiyonluğu ile tamamlanan sezon da mercek altında...

İbrahim Hacıosmanoğlu ise kasım ayında MHK eski başkanı Kuddusi Müftüoğlu, Disiplin Kurulu eski başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu ve tam 18 hakem hakkında "TFF'de FETÖ yapılanması" yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

18 HAKEM ŞUNLAR:

Trabzonspor-Galatasaray maçı hakemleri): Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Deniz Ateş Bitnel, Deniz Çoban, Serkan Ergün, (Trabzonspor-Konyaspor maçı hakemleri): Süleyman Abay, Mustafa Dönmez, Gökhan Ongaç, Eser Birinci, İlker Meral, Edem İrel; (Trabzonspor-Gaziantepspor maçı hakemleri): Çağatay Şahan, Adil Sinem, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Emre Altun.

Trabzonspor eski başkanı, savcılığa verdiği 7 sayfalık dilekçesinde "2015 sezonu 5. haftasında Trabzonspor-Galatasaray maçında FETÖ'nün hain elemanları saha içinde operasyona başlamışlardır" dedi.

Örgüt üyelerinin suçunu ise "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs etme amacıyla kurulmuş "FETÖ" terör örgütüne üye olmak, tehdit, şantaj, toplumda infial yaşatacak eylem ve hareketlerde bulunmak" şeklinde tarif etti.

Suçun işlendiği yer olarak Riva tesislerini, suçun işlendiği tarih olarak ise 9 Ekim-15 Temmuz 2015 aralığını gösterdi.