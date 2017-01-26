Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşil-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 6. haftasında, dün Ümraniyespor ile oynadığı mücadelenin ardından ara vermeden Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Antrenör Tunahan Akdoğan nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Timsah, daha sonra topla koordinasyon çalışması ve taktik çalışma yaptı.



Yeşil-beyazlı ekip, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

