Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta çok duygusal ve bir o kadar da heyecan verici finale tanık olacağız. Tek kadınlarda ABD’li Serena Williams, Hırvat Mirjana Lucic-Baroni’yi 2-0 mağlup ederek finalde ablası Venus Williams’ın rakibi oldu. Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen organizasyonun yarı final mücadelesinde, ABD’li 2 numaralı seribaşı Serena Williams ile kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale çıkan dünya 79 numarası Hırvat Mirjana Lucic-Baroni karşılaştı. Avustralya Açık’ta daha önce 6 kez şampiyonluk yaşayan Serena Williams, rakibini 6-2 ve 6-1’lik setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek finale kaldı.

14 yıl sonra ilk

Ablası Venus Williams ise kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale çıkan dünya 35 numarası CoCo Vandeweghe ile karşılaştı. Avustralya Açık’ta daha önce sadece bir kez 2003 yılında finale kalan Williams, rakibini 6-7, 6-2 ve 6-3’lük setlerle 2-1 yenerek 14 yıl sonra aynı başarıyı kariyerinde ikinci kez tekrarladı. Williams kardeşler daha önce 8 kez grand slam finalinde birbiriyle karşılaştı. Bu maçların 6’sını Serena, 2’sini ise Venus kazandı. Venus Williams’ın grand slamlerde son olarak yaşadığı şampiyonluk, 2008 Wimbledon finalinde kardeşi Serena Williams karşısındaydı.