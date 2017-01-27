Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Tüm tenisseverlerin gözü bugün Avustralya Açık'taki tek erkekler yarı final mücadelesinde 9 numaralı seribaşı Nadal ile dünya 15 numarası Grigor Dimitrov arasındaki maçtaydı.

Nadal ilk seti 6-3'le aldı. İkinci set Dimitrov'un 7-5 üstünlüğüyle bitti. Nadal 70 dakika süren ve büyük çekişmeye sahne olan 3. seti 7-6 aldı. 4. set yine büyük çekişmeyle geçti. Bu kez kazanan isim 7-6 ile Dimitrov oldu. Maçta durum 2-2'ye geldi. Son seti 6-4 alan Nadal finale çıkarar Federer'in rakibi oldu.

Biri Avustralya Açık'ta olmak üzere 14 grand slam şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki efsane tenisçi Nadal, 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle Raonic'i 3-0 yenerek yarı finale yükselmişti. Nadal bu galibiyetiyle, 2014 Fransa Açık şampiyonluğundan sonra ilk kez grand slam turnuvalarında yarı finale yükseldi.

Dimitrov çeyrek finalde Belçikalı rakibi David Goffin'i 3-0 yenerek yarı finale çıkmıştı. Dimitrov kariyerinde grand slam turnuvalarında ikinci kez yarı finale yükselmiş oldu.

İspanyol tenisçinin bu galibiyeti ile bir kez daha Federer-Nadal finali yaşanacak. Avustralya Açık'ta kadınlar finalinde ise Serena ve Venus Williams kardeşler karşılaşacak.

TENİSSEVERLERİN GÖZÜ NADAL-FEDERER FİNALİNDE

Tenisseverler ise 36 yaşında finale yükselen Venus Williams'ın 35 yaşındaki kardeşi Serena ile eşleşmesinin ardından yıllar sonra yeniden Federer-Nadal finalinin hayalini kuruyordu. Tenisin gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında yer alan Federer'in 35 yaşında, hem de uzun süren sakatlıklara rağmen finale yükselmesi, bir diğer efsane Nadal'ın müthiş bir geri dönüşle yarı finale çıkması bu beklentileri artırmıştı.

Federer, "Nadal ile bir çok epik maç yaptık. Farklı zeminler maçlar kaybettim. Ben onun en büyük hayranıyım. Finale gelirse muhteşem olur" demişti.