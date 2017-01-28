Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk takımları Beşiktaş Sompo Japan, Banvit ve Pınar Karşıyaka'nın rakipleri belli oldu. Seribaşı olarak play-off turuna katılan Pınar Karşıyaka'nın rakibi, Almanya'dan Fraport Skyliners oldu. Kuraya doğrudan son 16 turundan katılan iki Türk takımından Beşiktaş Sompo Japan, bu turda Pınar Karşıyaka- Fraport Skyliners galibi ile karşılaşacak. Banvit ise Rusya'nın Avtodor ile Almanya'nın EWE Baskets takımları arasındaki play-off turunun galibiyle maça çıkacak.