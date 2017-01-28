Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA'nın her yıl açıkladığı global transfer raporu, Türk kulüplerinin alım gücünde ciddi bir gerileme yaşadığını gözler önüne serdi. Yıllarca kaynaklarını transfere ayıran Süper Lig'in devleri, aldıkları cezalar ve boğuştukları mali sorunlar nedeniyle muslukları kısmak zorunda kaldı. 2016 yılında transfere 66 milyon dolar harcayabilen Tür takımları, bütçelerini 2015 yılına göre yüzde 30.5 kısmak zorunda kaldı. Türkiye, toplamda transfere en çok para yatıran 12'inci ülke oldu.

TRANSFERE ÇİN SÜPER LİGİ DAMGASI!

Transferde ilk 15'te yer alan ülkeler arasında yalnızca Fransa yüzde 34.5'lik bir küçülme yaşadı fakat Fransızlar'ın bu durumu genel bir durumdan ziyade Paris SG'in kadrosunu koruma politikası gütmesinden kaynaklandı. Öte yandan satışlarda da Türkiye yüzde 32.7'lik kayıpla 86.8 milyon dolar seviyesinde kalıp bu alanda dünyada 15'inci oldu. Çin, 2013'te uluslararası transfere 27.8 milyon dolar harcama yaparken, bu miktar 2015'te 168.3 milyon dolara, geçen yıl ise 451.3 milyon dolara kadar çıktı. Çin Süper Ligi takımlarında bu sezon ilk 11'de forma giyecek yabancıların 3 ile sınırlandırılması nedeniyle harcamaların azalması bekleniyor.