Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da Lukas Podolski’nin Japonlara satışı konusunda dün de aşama kaydedilemedi. 5 milyon avroluk resmi teklif bekleyen sarı-kırmızılıları, Vissel Kobe yetkilileri bekletmeye devam ediyor. Japonlar son olarak 3.5 milyon avro teklif etmiş, Galatasaray kabul etmemişti. Türkiye’de transfer döneminin bitmesine az bir süre kala bu konunun neticelenmemesi Galatasaray yönetimini bir hayli gerdi. Yaşananları yakından takip eden Teknik Direktör Jan Olde Riekerink de basın üzerinden verdiği “Poldi’yi satmayın” mesajının ardından yöneticilerle karşılıklı olarak da görüşmelerde bulundu. Podolski’nin takımda kalmasını istediğini yineleyen Hollandalı, “Satılacaksa da şimdi satılsın” dedi.

Gerilim hattı

Geçen yıl Burak Yılmaz’ın şubat ayında satılmasıyla çaresiz kalan Mustafa Denizli’nin yaşadıklarını yaşamak istemediğini belirten Jan Olde Riekerink, “Transfer dönemi bittikten sonra Podolski’yi satarsak bu intihar olur. Galatasaray yine zor durumda kalmasın” ifadelerini kullandı. Öte yandan kupa maçının ardından ayrılık talebi olmadığını ifade eden Lukas Podolski ile yönetici Levent Nazifoğlu arasında gerilim hattı oluştuğu belirtildi. Çünkü Nazifoğlu, “Podolski kalmak istemiyor” açıklaması yapmış, Alman yıldız da yöneticisini yalanlamıştı.

10’A GÜVENİYOR

poGalatasaray bugün evinde Akhisar’ı ağırlayacak. Geçen hafta kritik 3 puanı kaybeden sarı-kırmızılıların en ufak bir hataya tahammülü yok. Beşiktaş derbisine kadar, tüm maçlarını kazanıp 3’te 3 hedefleyen Galatasaray’da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink bugünkü mücadele öncesi en çok takımın 10 numarası Wesley Sneijder’e güveniyor. Karabük deplasmanında yıldız futbolcunun yokluğu bir hayli hissedilirken, tecrübeli çalıştırıcı Sneijder’den bugün sahada tüm sorumluluğu almasını istedi.