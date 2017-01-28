Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazartesi günü Beşiktaş için önemli bir gün… Demba Ba detaylı bir sağlık kontrolünden geçecek ve çıkacak sonuca göre durumu belli olacak. Kulüplerin anlaşma sağladığı Senegallinin dönüşü sonrası siyah-beyazlıların forvet bölgesinde 3 farklı seçenek ortaya çıkacak. Ki hepsinin kendi içinde özeli var. Mesela Aboubakar… Afrika Kupası’nda olan ve bugün Senegal ile maçı bulunan Kamerunlunun maliyeti 5.8 milyon avro. Böyle yüksek bir maliyetli oyuncunun kulübede kalması ekonomik bir külfet. Diğer tarafta Demba Ba var ama onun da ayağının kırılması sebebiyle 7 aydır futboldan uzak olması soru işareti. Artısı ise tecrübesi, teknik direktör Şenol Güneş’in istediği özellikleri taşıması, kalitesi… Geçiyoruz bir diğer seçeneğe… Cenk Tosun. Milli golcü şu anda 12 golle Spor Toto Süper Lig’de zirvede. Rakamları ortada. Her ne kadar beklentiye tam olarak cevap veremese de onun da yedek kalması paslanması anlamına gelecek.