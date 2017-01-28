Pazartesi günü Beşiktaş için önemli bir gün… Demba Ba detaylı bir sağlık kontrolünden geçecek ve çıkacak sonuca göre durumu belli olacak. Kulüplerin anlaşma sağladığı Senegallinin dönüşü sonrası siyah-beyazlıların forvet bölgesinde 3 farklı seçenek ortaya çıkacak. Ki hepsinin kendi içinde özeli var. Mesela Aboubakar… Afrika Kupası’nda olan ve bugün Senegal ile maçı bulunan Kamerunlunun maliyeti 5.8 milyon avro. Böyle yüksek bir maliyetli oyuncunun kulübede kalması ekonomik bir külfet. Diğer tarafta Demba Ba var ama onun da ayağının kırılması sebebiyle 7 aydır futboldan uzak olması soru işareti. Artısı ise tecrübesi, teknik direktör Şenol Güneş’in istediği özellikleri taşıması, kalitesi… Geçiyoruz bir diğer seçeneğe… Cenk Tosun. Milli golcü şu anda 12 golle Spor Toto Süper Lig’de zirvede. Rakamları ortada. Her ne kadar beklentiye tam olarak cevap veremese de onun da yedek kalması paslanması anlamına gelecek.
A B C planı
28.01.2017 - 08:04 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 08:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kamerunlu yüksek maliyeti, Senegalli özellikleri, tecrübesi ve kalitesiyle, milli forvet ise istatistikleriyle önde
Etiketler : Demba Ba,
441983 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/441983.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
18
12
5
1
34
14
20
41
2
Başakşehir
18
11
6
1
36
12
24
39
3
Galatasaray
18
11
3
4
32
18
14
36
4
Fenerbahçe
18
10
5
3
37
14
23
35
5
Antalyaspor
18
8
4
6
21
21
0
28
6
Konyaspor
18
7
6
5
22
18
4
27
7
Bursaspor
18
8
3
7
21
20
1
27
8
Osmanlıspor FK
18
6
8
4
22
20
2
26
9
Trabzonspor
18
7
3
8
15
21
6
24
10
K.D.Ç. Karabük
18
7
3
8
22
26
4
24
11
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
12
Akhisar Bld.
18
5
6
7
11
18
7
21
13
Kasımpaşa
18
6
3
9
21
26
5
21
14
Alanyaspor
18
5
3
10
25
38
13
18
15
Ç. Rizespor
18
4
4
10
19
31
12
16
16
Adanaspor
18
3
5
10
16
26
10
14
17
Kayserispor
18
3
4
11
14
31
17
13
18
Gaziantepspor
17
3
2
12
15
30
15
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
18
11
4
3
35
21
14
34
2
Evkur Yeni Malatyaspor
18
10
4
4
27
17
10
34
3
Sivasspor
18
9
5
4
27
16
11
32
4
Göztepe
18
9
5
4
31
22
9
32
5
Giresunspor
19
8
6
5
24
17
7
30
6
Boluspor
18
8
3
7
28
31
3
27
7
Ümraniyespor
17
7
5
5
22
16
6
26
8
Denizlispor
18
8
4
6
27
21
6
25
9
Balıkesirspor
18
6
6
6
30
21
9
24
10
Altınordu
18
5
7
6
23
25
2
22
11
Adana Demirspor
18
5
10
3
19
18
1
22
12
Şanlıurfaspor
18
5
6
7
17
16
1
21
13
Gaziantep BŞB
18
5
4
9
21
26
5
19
14
Bandırmaspor
18
4
6
8
17
22
5
18
15
Elazığspor
18
5
6
7
17
19
2
15
16
Manisaspor
18
3
8
7
18
29
11
14
17
Samsunspor
18
2
5
11
6
26
20
11
18
Mersin İ.Y.
18
3
4
11
13
39
26
10