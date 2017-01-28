Sarı-lacivertli kulübün bugün yapılan Yüksek Divan Kurulu'nda denetleme kurulu üyesi Doğan Yeşin, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin borcunu açıkladı. Yeşin, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin mevcutlar ve alacak tutarı olan 14 milyon 995 bin 798 lira tenzili sonucunda kalan 386 milyon 741 bin 96 liranın net borç tutarı olduğunu belirtirken, kulübün 2016 yılında toplam 161 milyon 362 bin 14 lira gelir elde ettiğini açıkladı. Doğan Yeşin, giderin 257 milyon 725 bin 687 lira, gider fazlasının ise 96 milyon 363 bin 673 lira olduğunu ifade etti.
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
28.01.2017 - 15:44 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Kulübü'nün borcunun 386 milyon 741 bin 96 lira olduğu açıklandı.
Etiketler : fenerbahçe,Fenerbahçe Kulübü,fenerin borcu,
442117 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/442117.aspx
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20
1
27
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6
8
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22
20
2
26
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18
7
3
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15
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6
24
10
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7
3
8
22
26
4
24
11
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
12
Akhisar Bld.
18
5
6
7
11
18
7
21
13
Kasımpaşa
18
6
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9
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26
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21
14
Alanyaspor
18
5
3
10
25
38
13
18
15
Ç. Rizespor
18
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4
10
19
31
12
16
16
Adanaspor
18
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5
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16
26
10
14
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3
4
11
14
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13
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Gaziantepspor
17
3
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
18
11
4
3
35
21
14
34
2
Evkur Yeni Malatyaspor
18
10
4
4
27
17
10
34
3
Sivasspor
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9
5
4
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16
11
32
4
Göztepe
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22
9
32
5
Giresunspor
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6
5
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17
7
30
6
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3
7
28
31
3
27
7
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7
5
5
22
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6
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6
6
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Altınordu
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Gaziantep BŞB
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Bandırmaspor
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8
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Elazığspor
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2
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Mersin İ.Y.
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