Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Akhisar Belediyespor maçı sonrası çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Dilmen'in açıklamaları:

Küçük detaylar her şeyi belirleyebilir. 90.03’te hakem maçı bitirdi. Neden böyle bitirdi merak ediyorum. İki ihtimal var. İkili averajlar sezon sonunda eşitlenirse zirvede ne olacak?

Diyelim ki, Akhisar küme düşme potasında sarı kartlı oyuncuları var, ikinciyi gördü gitti. Bu küçük detayları önemseyelim. Duygusallık, kupa maçlarında böyle farklı skorlarda olabilir. Burada lig mücadelesi var… İkili, üçlü, dörtlü averaja, bir golle, küme düşme kalma olur, bu tip detaylar önemli olur.

EN İYİ MAÇLARI BUYDU

Maça gelirsek, Galatasaray, Karabük’te kazanmış olsaydı en büyük aday diyebilirdik. Akhisar, her geçen gün kadro olarak zayıflayan ve gücünü kaybeden görüntüde. Bu, Galatasaray’ın farklı kazanma sebebi değil. Bireysel ve takım olarak çok iyi top oynadılar. En iyi maçları buydu.

İNANILMAZ BİR OLAY

Fenerbahçe’nin önünde bu takım. Arzulu oyuncular var. Bu futbol takımı için önemlidir, aile olmak önemlidir. Nazifoğlu’nun geçen haftaki konuşması, Türk futbolunun aynasıydı. Gelirlerimiz temlikli diyor. Bu ciddi bir problem. İnanılmaz bir olay. 100 küsür yıllık, Avrupa şampiyonu bir kulüpten bahsediyoruz. Diğer kulüplerden bir Nazifoğlu çıkmadı böyle konuşan. O açıkça söyledi durumu.

G.SARAY HER ŞEYİ YAPTI

Eren değerli bir oyuncu, Eren’siz oynarken geçen sezonki Beşiktaş gibi goller atmaya başladılar. 3. Bölgede Beşiktaş kadar etkililer. Beşiktaş ile onlar arasındaki fark Beşiktaş o bölgede daha çok oynuyor. Galatasaray’ın meziyetli oyuncuları çok. Sneijder, Podolski iki güçlü isim. Pozisyon da vermediler. Her şeyi yaptı Galatasaray.

PODOLSKİ OYNAYINCA G.SARAY...

İkinci yarıda 4-0’ın rahatlığıyla rölantiye aldılar. Bu da normal. Galatasaray’ın oyun anlamında değil, övgüyü hakeden bir takım oyuncu grubu olarak. Riekerink, Eren konusunda nerede yanıldı? Galatasaray’ın iki ön oyuncusu da orta yapmaz. Yasin ve Bruma. Bu durum Eren için dezavantaj. Artı Sneijder de çok kenara gidip kesen oyuncu değil. Podolski oynayınca, Galatasaray o bölgede Beşiktaş oldu.

BEŞİKTAŞ İLE FİNAL MAÇINA ÇIKACAKLAR

Galatasaray, Karabük'te kazansa birinci aday diyebilirdik ama yine Beşiktaş ile final maçına çıkacak.Galatasaray dar alanda da iş yapıyor, kanatlardan gelmese de yapıyor. Uzun top atabilen Selçuk, araya oynayabilen Sneijder, bunları değerlendiren Bruma, Yasin ve Rodriguez gibi oyuncuları var. Uzunsuz oynamak önemlidir. Bunu başarıyorlar.