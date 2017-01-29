Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can TERZİ

Geçen haftaki Karabük mağlubiyeti sonrası puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray, evinde Akhisar’ı bozguna uğrattı: 6-0. Sarı-kırmızılılar henüz ilk dakikada Bruma ile gole çok yaklaştı. Portekizlinin vuruşunda top kaleciyi aşıp filelere doğru ilerlerken Ömer, araya girip son anda müdahalesini yaptı. Bir an önce gol bulmak isteyen G.Saray’da ilk sahneye çıkan isim stoper Semih oldu. 9’da Sneijder’in soldan arka direğe yaptığı sert ortaya kafasını koyan Semih, Akhisar filelerini sarstı: 1-0. 25’te ceza sahasına doğru hızla ilerleyen Bruma, Podolski ile girdiği verkaçı süper bitirdi: 2-0. Skor olarak rahatlayan G.Saray hız kesmedi. 33’te Sneijder’in şık pasında Podolski ceza sahası içinden şutunu çekti, kaleciden dönen topu Yasin tamamladı: 3-0.

İlk yarının skorunu belirleyen isim Bruma oldu. 41’de soldan penaltı noktasına doğru ilerleyen yıldız futbolcu uzak köşeye plasesini bıraktı: 4-0. Üzerinden tüm stresi atan G.Saray ikinci yarıda vites düşürdü. Çok fazla zorlamadan hücum eden sarı-kırmızılılar buna rağmen yine önemli fırsatlar yakaladı. 72’de soldan ilerleyen Bruma, yine içeri kat edip açısını bulduktan sonra sağ köşeye topu göndermek istedi ama meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 75’te solda topla buluşan Bruma sağdan bindiren Rodrigues’i gördü. “Yeni aslan” müsait pozisyonda topu kaleciye nişanladı. 78’de Rodrigues, ceza sahası içinde kaleci tarafından düşürüldü, hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Selçuk köşeye vurdu: 5-0. 88’deki Sneijder’in 3. asistinde Sinan perdeyi indirdi: 6-0.

Semih ikiledi

Cimbom’un stoperi Semih Kaya bu sezon ve özellikle son maçlarda farklı bir yönünü ortaya koyuyor. Semih, Osmanlı’nın ardından Akhisar ağlarını da havalandırdı. Geçen sezonu 2 golle tamamlayan Kaya, daha şimdiden 2 gole ulaştı.

Bu futbolu bekliyordum

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, “Takımımla gurur duyuyorum. Kardemir Karabükspor mağlubiyetinden sonra böyle hırslı ve istekli bir oyunu bekliyordum” derken, “Her maçta böyle oynayamayız ama karşılaşmaların çoğunda bu futbolu sergilemeliyiz” sözlerini kullandı. “Şimdi Başakşehir’e odaklanabiliriz” vurgusunda bulunan Hollandalı çalıştırıcı hakkındaki eleştiriler için, “Liverpool iki maç yenildi, kupadan elendi teknik direktörü (Klopp) eleştiriliyor. Büyük takımlarda eleştiri kaçınılmaz” yorumu yaparken, “Podolski kalsın istiyorum. Bize katkısı büyük ama kulüpler ve futbolcu anlaşırsa bir şey söylemeye hakkım olmaz” şeklinde konuştu.

Sezonun en kötüsü

Farklı mağlubiyet sonrası morali çok bozulan Akhisar Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “Bizim adımıza ne savunmada ne hücumda değerlendirilecek bir şey var. Sezonun en kötü futbolunu oynadık. Kendi adımıza şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım” dedi.

4 takım kopacak!

G.Saray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın, “Sadece bugünkü maça bakarak değil takımımla iftihar ediyorum. İlk 4 takım ilerleyen haftalarda kopacak” derken, “Podolski’nin kariyeri tartışılmaz. Gitme, kalma kararını kendi verecek ama gitmesini istemiyorum” ifadesini kullandı.

Yasin’den Wesley’e övgü

G.Saray’da dün de ağları havalandıran Yasin Öztekin, “300. golü atıp tarihe geçmek güzel. Değerli bir galibiyet aldık” derken, “Bizi Sneijder besliyor. Onun sahada olması bile yeter. Aslında Karabükte’de iyi oynamıştık. Fırsatları harcamıştık” açıklaması yaptı.