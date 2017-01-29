Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 16. hafta maçında sahasında ligin galibiyetsiz tek takımı Halk Enerji TED Ankara Kolejliler’i 93-52’lik farklı skorla mağlup etti. Evinde üst üste aldığı Fenerbahçe ve Anadolu Efes yenilgilerinin ardından aldığı bu galibiyetle moral bulan Ufuk Sarıca’nın ekibi, 12. galibiyetini elde etti. İlk çeyreği 22-7, ilk yarıyı ise 48-22 önde tamamlayan siyah-beyazlı takım, son çeyreğe de 70-42 önde girdi. Zayıf rakibine 40 sayı fark atan Beşiktaş’ta altı oyuncu çift haneli skor üretirken, D. J. Strawberry 13 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu. Uzun bir sakatlık dönemini geride bırakan milli oyuncu İlkan Karaman’ın 12 dakikaya 12 sayı sığdırdığı karşılaşmada bir diğer milli oyuncu Kenan Sipahi de 11 sayı, 4 ribaunt ve 6 asistle dikkat çekti. Diğer sonuçlar: Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun: 78-71, Trabzonspor MP-Demir İnşaat Büyükçekmece: 83-75.
Kartal ter attı
29.01.2017 - 02:39 | Son Güncelleme: 29.01.2017 - 02:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Evinde üst üste aldığı yenilgilerle şaşırtan Ufuk Sarıca’nın öğrencileri yara sardı, 6 oyuncu çift haneleri gördü.
Etiketler : gavrilo princip,
442217 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/442217.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
18
12
5
1
34
14
20
41
2
Başakşehir
18
11
6
1
36
12
24
39
3
Galatasaray
19
12
3
4
38
18
20
39
4
Fenerbahçe
18
10
5
3
37
14
23
35
5
Antalyaspor
19
9
4
6
23
22
1
31
6
Konyaspor
18
7
6
5
22
18
4
27
7
Bursaspor
18
8
3
7
21
20
1
27
8
Osmanlıspor FK
18
6
8
4
22
20
2
26
9
Trabzonspor
18
7
3
8
15
21
6
24
10
K.D.Ç. Karabük
19
7
3
9
22
27
5
24
11
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
12
Akhisar Bld.
19
5
6
8
11
24
13
21
13
Kasımpaşa
18
6
3
9
21
26
5
21
14
Ç. Rizespor
19
5
4
10
20
31
11
19
15
Alanyaspor
19
5
3
11
26
40
14
18
16
Adanaspor
18
3
5
10
16
26
10
14
17
Kayserispor
18
3
4
11
14
31
17
13
18
Gaziantepspor
17
3
2
12
15
30
15
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
18
11
4
3
35
21
14
34
2
Evkur Yeni Malatyaspor
18
10
4
4
27
17
10
34
3
Sivasspor
18
9
5
4
27
16
11
32
4
Göztepe
18
9
5
4
31
22
9
32
5
Giresunspor
19
8
6
5
24
17
7
30
6
Boluspor
18
8
3
7
28
31
3
27
7
Denizlispor
19
8
5
6
28
22
6
26
8
Ümraniyespor
17
7
5
5
22
16
6
26
9
Balıkesirspor
18
6
6
6
30
21
9
24
10
Adana Demirspor
19
5
11
3
20
19
1
23
11
Gaziantep BŞB
19
6
4
9
24
27
3
22
12
Altınordu
18
5
7
6
23
25
2
22
13
Şanlıurfaspor
18
5
6
7
17
16
1
21
14
Bandırmaspor
19
4
6
9
18
25
7
18
15
Elazığspor
18
5
6
7
17
19
2
15
16
Manisaspor
18
3
8
7
18
29
11
14
17
Samsunspor
18
2
5
11
6
26
20
11
18
Mersin İ.Y.
18
3
4
11
13
39
26
10