Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 16. hafta maçında sahasında ligin galibiyetsiz tek takımı Halk Enerji TED Ankara Kolejliler’i 93-52’lik farklı skorla mağlup etti. Evinde üst üste aldığı Fenerbahçe ve Anadolu Efes yenilgilerinin ardından aldığı bu galibiyetle moral bulan Ufuk Sarıca’nın ekibi, 12. galibiyetini elde etti. İlk çeyreği 22-7, ilk yarıyı ise 48-22 önde tamamlayan siyah-beyazlı takım, son çeyreğe de 70-42 önde girdi. Zayıf rakibine 40 sayı fark atan Beşiktaş’ta altı oyuncu çift haneli skor üretirken, D. J. Strawberry 13 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu. Uzun bir sakatlık dönemini geride bırakan milli oyuncu İlkan Karaman’ın 12 dakikaya 12 sayı sığdırdığı karşılaşmada bir diğer milli oyuncu Kenan Sipahi de 11 sayı, 4 ribaunt ve 6 asistle dikkat çekti. Diğer sonuçlar: Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun: 78-71, Trabzonspor MP-Demir İnşaat Büyükçekmece: 83-75.