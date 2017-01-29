La Liga’nın 20. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis ile karşılaştı. Milli futbolcu Arda Turan’ın ilk 11’de başladığı mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın gollerini Betis’e adına golü 74. dakikada Alex Alegria kaydederken, Luis Suarez 90. dakikada eşitliği sağlayan golü attı. Teknik Direktör Luis Enrique, karşılaşmada etkisiz bir görüntü sergileyenArda Turan’ı 68. dakikada oyundan alıp, Sergio Roberto’yu sahaya sürdü. Bu maçla birlikte Barcelona puanını 42 yaparken, Real Betis puanını 23’e çıkardı. Barca, iki maçı eksik lider Real Madrid’in 1 puan gerisinde bulunuyor.
Barcelona 1-1 eriyor!
29.01.2017 - 17:28 | Son Güncelleme: 29.01.2017 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barcelona, La Liga’nın 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Betis ile Luis Suarez’in 90. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Barca’da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, ilk 11 başladığı mücadelede 68 dakika süre aldı.
Etiketler : barcelona,arda turan,
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Kasımpaşa
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Ç. Rizespor
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Takım
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G.
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M.
A.
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A.
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Eskişehirspor
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11
4
3
35
21
14
34
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