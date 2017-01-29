Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

La Liga’nın 20. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis ile karşılaştı. Milli futbolcu Arda Turan’ın ilk 11’de başladığı mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın gollerini Betis’e adına golü 74. dakikada Alex Alegria kaydederken, Luis Suarez 90. dakikada eşitliği sağlayan golü attı. Teknik Direktör Luis Enrique, karşılaşmada etkisiz bir görüntü sergileyenArda Turan’ı 68. dakikada oyundan alıp, Sergio Roberto’yu sahaya sürdü. Bu maçla birlikte Barcelona puanını 42 yaparken, Real Betis puanını 23’e çıkardı. Barca, iki maçı eksik lider Real Madrid’in 1 puan gerisinde bulunuyor.