Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin ilk yarısında tarihinin en kötü sonuçlarına imza atan Trabzonspor, yeni stadıyla birlikte kendisine beyaz bir sayfa açtı. Türkiye’nin en modern statlarından biri olan ve adı Medical Park Arena olarak açıklanan yeni stattaki ilk maçında Gaziantepspor’u misafir eden Trabzonspor, farklı bir galibiyete imza attı: 4-0. Yeni transferlerle bambaşka bir kimliğe bürünen bordo-mavililer karşılaşmaya daha istekli ve daha etkili başlayan taraf oldu. 15’te Trabzonspor etkili bir atak geliştirdi. Sağ kanatta topla buluşan Olcay Şahan, ceza sahasına havalandırdı, N’Doye tek hamlede sağ ayağının dışıyla arkadan gelen Castillo’ya indirdi. Bu oyuncu da gelişine yaptığı vuruşta perdeyi açtı: 1-0. Bu gol aynı zamanda Trabzonspor’un yeni stadındaki ilk golü olarak tarihe geçti.

Seri 3 maça çıktı

Golün ardından baskısını artıran Trabzonspor’da 28’de bu defa sahneye Yusuf Yazıcı çıktı. Genç oyuncu Olcay’ın pasında topu bekletmeden kaleye gönderdi ve farkı ikiye çıkardı: 2-0. Skorun verdiği rahatlıkla ilk yarının son 15 dakikasında tempo düştü. İkinci yarıya Bülent Uygun iki değişiklikle takımına hareket kazandırmak istedi ancak işler misafir takım adına iyi gitmedi. 49’da yine Olcay’ın pişirdiği pozisyonda Castillo golü atan isimdi, skor tabelası ise 67’yi gösteriyordu: 3-0. Bu dakikadan sonra Yanal yeni transfer Rodallega’yı oyuna dahil etti. Kolombiyalı oyuncunun yerde kaldığı pozisyonda hakem beyaz noktayı gösterdi, atışı kullanan Uğur Demirok 73’te topu ağlara gönderip skoru tayin etti: 4-0. Trabzonspor bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Olcay’dan kolbastı

Bordo-mavili taraftarlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen Medical Park Arena’nın tribünlerine akın etti. Karşılaşmayı 23 bin 64 kişinin takip ettiği açıklandı. Gişelerden ilk giriş yapan taraftarlara forma hediye edildi. 90 dakika sonrası Olcay Şahan, tribünlerin önünde ‘kolbastı’ oynadı. Maharetiyle dikkati çeken Olcay Şahan bunu Samsunlu olan yakın arkadaşı sayesinde öğrendiğini söyledi.