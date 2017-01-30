Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Alanya’yı deplasmanda 4-1 yenen ve Başakşehir’in Fenerbahçe’ye yenilmesiyle liderlik koltuğuna kurulan Beşiktaş, ligin 19. haftasında Atiker Konya’yı ağırlayacak. Ligde kalan her maça ‘final’ gözüyle bakmaları gerektiğini söyleyen Teknik Direktör Şenol Güneş, oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Üst üste maçlar kazanmalarının kendilerine öz güven aşılarken, rakipleri strese sokacağını anlatan Güneş, “Ligde bu saatten sonra kolay maç zor maç diye bir ayrım yok. Her maçı kazanmalıyız. Konya da bu ligin en iyi takımlarından biri. Kesinlikle hata istemiyorum” dedi.