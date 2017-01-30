Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da Lukas Podolski seferberliği yaşanıyor. Japon Vissel Kobe kulübünün önerdiği 8 milyon avroluk sözleşme paketine yeşil ışık yakan Alman yıldız, önceki akşam Akhisar Belediyespor karşılaşması sonrası sarı-kırmızılı tribünlere veda eder gibi el sallayınca kısa süreli panik yaşandı. Galatasaraylı taraftarlar 90 dakika sonrasında Alman yıldızı yeniden tribünlere çağırarak “Bizimle kal” diyerek sevgi gösterilerinde bulundu. Benzer markajı Teknik Direktör Jan Olde Riekerink de yaptı. Bir diğer baskı da yönetimden geldi. Bir ara yıldız futbolcuyu satarak 2 oyuncu transfer etmeyi planlayan yönetim, ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala böyle bir operasyonun imkansız olacağını bildiğinden, Poldi’ye “Bizi bırakmayı aklından bile geçirme” mesajını iletti.

Kararı ne olacak?

Taraftar, teknik heyet, yönetim ve futbolcu arkadaşları dört koldan Podolski’ye “Takımda kalmalısın, şampiyonluk yarışında sana çok ihtiyacımız var” baskısı yaparken, 5 gol attığı kupa maçı sonrasında, “Ayrılmak istemiyorum, ailemle burada çok mutluyuz” şeklinde açıklama yapan Podolski’nin Japon kulubüne ne cevap vereceği merakla bekleniyor. Alman futbolcuya yakın kişiler, sarı-kırmızılı kulüple 1 yılı opsiyonlu 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Podolski’nin çok büyük bir ihtimalle Japonlara olumsuz cevap vereceğini ileri sürüyor.

Poldi’nin Federer sevinci

Lukas Podolski, dün Avusturya Açık heyecanı yaşadı. Federer-Nadal finalini televizyondan takip eden Alman yıldız desteklediği Federer’in kazanmasıyla sevinç yaşadı. Televizyon ekranını arkasına alan Poldi, fotoğraf çekip takipçileriyle paylaştı.