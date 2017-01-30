Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla bu sezon ligde 15. golünü attı ve Süper Lig kariyerinde en çok gol attığı sezon rekorunu kırdı. 2013-14 sezonunda Gaziantepspor formasıyla 31 maçta 13 gol atan ve Süper Lig'deki en skorer sezonunu yaşayan Cenk Tosun, bu istatistiği Beşiktaş'ta 19 maçta yakaladı.