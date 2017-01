Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vissel Kobe kulübünün 8 milyon avroluk teklifine yeşil ışık yakan Lukas Podolski, Galatasaray yönetiminden ve taraftarından gelen ısrarlı “Gitme” çağrısı üzerine ne yapacağını şaşırdı. Taraftarla arasında büyük bir bağ kuran ve sarı-kırmızılıları üzmek istemeyen Alman yıldız, dün Polonya basınına transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Japonya konusunda, “Şu anda bir şey olduğu yok. İstanbul’dayım ve bir sonraki maç için hazırlanıyorum. Medyada her şey çok hızlı gelişiyor. Herkes ilk haberi kendisi vermek istiyor. İlerleyen zamanlarda ne olur, zaman bize ne gösterir bilemeyiz ama şu an Galatasaray’ın futbolcusuyum” dedi.

Polis sayısı arttı

Lukas Podolski’ye son dönemde ülkemizde yaşanan hain terör olaylarıyla ilgili olarak “İstanbul’da yaşamaya çekiniyor musun?” sorusu yöneltildi. Alman futbolcu bu soruya, “Şehirde her tarafta polis var. Eskisine göre daha fazla. Ama bu durum şu an için normal. Berlin’de yaşananları gördük. Artık hiçbir yerde kendinizi güvende hissetmiyorsunuz” sözleriyle cevap verdi. Erzincan maçında attığı 5 gole değinen Podolski, “Galatasaray’da benden önce Jardel de başarmış. Ben daha önce Köln’de ve milli takımda 4 gol atmıştım. 5 ilk oldu. Sol tarafta topla buluşursam gerisi benim için kolay oluyor” ifadelerini kullandı.