Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier League'de lider Chelsea'nin 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Arsenal, kötü gidişi durdurmak isteyen Watford'u 23. hafta mücadelesinde konuk etti. Maça çok kötü başlayan Arsenal, 10. dakikada Kaboul ve 13. dakikada Deeney'nin gollerine engel olamadı ve varlık gösteremediği ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. İkinci yarıya baskılı başlayan Arsenal, 58. dakikada Iwobi'nin golüle farkı 1'e indirdi. 85. dakikada Perez ile direği geçemeyen Kuzey Londra ekibi, sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Evinde 10 maç sonra kaybeden Arsenal 47 puanda kalırken, Watford ise puanını 27 yaptı.