Premier League'de lider Chelsea'nin 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Arsenal, kötü gidişi durdurmak isteyen Watford'u 23. hafta mücadelesinde konuk etti. Maça çok kötü başlayan Arsenal, 10. dakikada Kaboul ve 13. dakikada Deeney'nin gollerine engel olamadı ve varlık gösteremediği ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. İkinci yarıya baskılı başlayan Arsenal, 58. dakikada Iwobi'nin golüle farkı 1'e indirdi. 85. dakikada Perez ile direği geçemeyen Kuzey Londra ekibi, sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Evinde 10 maç sonra kaybeden Arsenal 47 puanda kalırken, Watford ise puanını 27 yaptı.
Arsenal'e evinde darbe
01.02.2017 - 01:24 | Son Güncelleme: 01.02.2017 - 01:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Chelsea'nin 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Arsenal, kötü gidişi durdurmak isteyen Watford'u 23. hafta mücadelesinde konuk etti.
Etiketler : arsenal,premier lig,
443086 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/443086.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
19
13
5
1
39
15
24
44
2
Başakşehir
19
12
6
1
37
12
25
42
3
Galatasaray
19
12
3
4
38
18
20
39
4
Fenerbahçe
19
10
5
4
38
18
20
35
5
Antalyaspor
19
9
4
6
23
22
1
31
6
Osmanlıspor FK
19
6
9
4
23
21
2
27
7
Trabzonspor
19
8
3
8
19
21
2
27
8
Konyaspor
19
7
6
6
23
23
0
27
9
Bursaspor
19
8
3
8
21
21
0
27
10
K.D.Ç. Karabük
19
7
3
9
22
27
5
24
11
Gençlerbirliği
18
5
8
5
17
16
1
23
12
Akhisar Bld.
19
5
6
8
11
24
13
21
13
Kasımpaşa
19
6
3
10
21
28
7
21
14
Ç. Rizespor
19
5
4
10
20
31
11
19
15
Alanyaspor
19
5
3
11
26
40
14
18
16
Adanaspor
19
4
5
10
18
26
8
17
17
Kayserispor
19
4
4
11
18
32
14
16
18
Gaziantepspor
18
3
2
13
15
34
19
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
19
11
5
3
36
22
14
35
2
Göztepe
19
10
5
4
32
22
10
35
3
Evkur Yeni Malatyaspor
19
10
4
5
27
20
7
34
4
Sivasspor
19
9
5
5
27
17
10
32
5
Giresunspor
19
8
6
5
24
17
7
30
6
Boluspor
19
8
3
8
29
33
4
27
7
Denizlispor
19
8
5
6
28
22
6
26
8
Ümraniyespor
18
7
5
6
24
21
3
26
9
Balıkesirspor
18
6
6
6
30
21
9
24
10
Adana Demirspor
19
5
11
3
20
19
1
23
11
Gaziantep BŞB
19
6
4
9
24
27
3
22
12
Altınordu
19
5
7
7
23
26
3
22
13
Şanlıurfaspor
19
5
7
7
18
17
1
22
14
Bandırmaspor
19
4
6
9
18
25
7
18
15
Elazığspor
19
6
6
7
19
20
1
18
16
Manisaspor
19
4
8
7
23
31
8
17
17
Samsunspor
19
3
5
11
9
26
17
14
18
Mersin İ.Y.
19
4
4
11
14
39
25
13