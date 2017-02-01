Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Sociedad karşılaşmasının 27. dakikasında yaptığı top kaybı sonrasında Santiago Bernabeu tribünlerinden ıslıklar yükselince Ronaldo, dudakları okunabilecek şekilde ağır küfürleri peş peşe sıraladı. Bu durum medyanın da gözünden kaçmazken, sosyal medya ikiye bölündü. Birçok kişi Ronaldo'yu haklı bulsa da bazı taraftarlar ise yıldız oyuncunun taraftara küfür etme hakkının olmadığı görüşünde. Karşılaşma sonrasında konuşan orta saha oyuncusu Mateo Kovacic de taraftarı eleştirmiş ve "Kimsenin Ronaldo gibi bir oyuncuyu ıslıklamaya hakkı yok" ifadelerini kullanmıştı.