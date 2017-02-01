Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa’nın teknik ekibi Adanaspor maçında skandal bir karara imza attı. TFF talimatına göre A Takım listesinde yer alacak en az 7 futbolcunun A Milli Takım’da oynama uygunluğu olması gerekiyor. Ancak 2-0 Adanaspor’un üstünlüğü ile sona eren Kasımpaşa maçının esame listeleri incelendiğinde lacivert-beyazlı ekipten sadece 6 futbolcunun Türk Milli Takımı’nda oynama uygunluğu bulunuyor. Esame listesinde yer alan 12 yabancı Kasımpaşalı futbolcunun ise TFF kayıtlarına göre uyruğu “TC” olarak gösterilmiyor. Kasımpaşa’nın yerli futbolcu ihlalinde bulunmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun Kasımpaşa’yı PFDK’ya sevk etmesi bekleniyor.