Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün yeni transferlerin imza törenine katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündemdeki konularla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın divan toplantısında söylediği, “Quaresma bize gelmek istedi” sözleriyle ilgili olarak Orman, “Bizim bir kulüp terbiyemiz var. Ona göre Beşiktaş Kulübü’nü yönetmeye çalışıyoruz. Bir camia ile kavga içerisine girmek istemiyoruz. Fenerbahçe ile maalesef bunları yaşıyoruz. Sürekli bizimle ilgili birtakım açıklamalarda bulunuyorlar. Biz saha içinde mücadele eden bir kulübüz” derken şunları kaydetti:

Q7’nin sözleşmesini uzattık

“Quaresma’nın sözleşmesi zaten 7 maç daha oynadığı takdirde otomatik olarak uzayacaktı. Quaresma’ya şu an teklif götürülmesinin sebebi; oynamaması üzerine olabilir. Sen oynama, sözleşme uzamasın ve sezon sonu boşa çık! Bunun etik davranmak ile alakası yoktur. Quaresma’ya sordum ‘bilgim yok’ dedi, ‘İstiyorsanız sözleşmemi hemen uzatalım’ dedi ve biz de uzattık. Quaresma’nın menajeri Rui’dir. Bizim muhatabımız odur. Zaten menajeri değil, avukat aramış. O zaman yurt dışında adam bulayım, ‘Messi size gelmek istiyor’ desin. Ben de ‘Messi bize gelmek istiyor’ diyeyim. Fenerbahçe’den belgeleri istiyoruz. Kim teklif götürmüşse onları mahkemeye vereceğiz.”

Ekici ile işimiz olmaz!

“Bir de Mehmet Ekici konusu var. Biz Ekici’yi transfer etmek için talepte bulunmadık. Ekici’nin kız kardeşleri ile ben görüştüm. ‘Beşiktaş’a gelmek istiyoruz’ dediler. Biz de “peki” dedik. Bunun üstüne Trabzonspor Ekici ile görüşebileceğimizi ifade etti. Asbaşkan Umut Güner, Ekici’nin menajeri ve babası ile buluştu. Onlar da Beşiktaş’a gelmek istediklerini açıkladı. Olayın buraya gelmesinin sebebi oyuncu ve menajeridir. Ekici, nereye istiyorsa gitsin. Bizim bu ahlak içerisinde olan bir futbolcu ile işimiz olmaz.”

Buyursunlar maça gelsinler

“Olayın beni en rahatsız eden tarafı; Quaresma, Beşiktaş’ın oyuncusu. Sosa kimin oyuncusu? Milan’ın oyuncusu. Ekici kimin oyuncusu? Trabzonspor’un oyuncusu. Fenerbahçe Başkanının bunlarla ne alakası var? Biz mücadelemizi sahada vereceğiz, yeneceğiz, yenileceğiz. Futbolculara çekmenin ne manası var? Hafta sonu güzel bir maç olsun. Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe’yi stadında görmekten memnuniyet duyacaktır. Camialar arasında kavga yoktur. Bizim yönetim kurulumuz orada nasıl ağırlandıysa biz de öyle ağırlayacağız. Bizim elimizi sıkmadılar ama biz öyle yapmayacağız. Buyursunlar gelsinler. Hep beraber maç seyredelim.”

FB-GS kardeş oldu

“Taraftar yasağının kalkması için öncü kulüp Beşiktaş oldu. Şimdi de hamdolsun Fenerbahçe ile Galatasaray’ı kardeş yaptık. Birbirlerinin hakkını ne güzel koruyorlar. Osmanlıspor maçında penaltımız ve golümüz verilmedi. Tek kelime etmedik. Alanya’ya gittik, olmayan penaltı verildi, kırmızı çıkmadı. Algı oluşturmaya gerek yok. Namuslu bir MHK Başkanı var. Aksini iddia eden çıksın konuşsun. ‘TFF gitsin diyorlar’, neden gitsin? Beğenmediğiniz bir şey varsa gidin konuşun. Herkes işini doğru yaptı da bir tek problem hakemler ve TFF’de mi? Birisinden medet bekleyen namerttir. Bizim aklımıza öyle şeyler gelmez. Akıllarında olanlar kendilerine baksınlar…”

ORMAN’DAN İNCİLER

∑ Şenol Hoca’nın aklında sözleşme yok. Şampiyonluğa odaklanmış durumda. O ne zaman isterse sözleşme uzar.

∑ Yıldırım Demirören 5 senedir TFF Başkanı ve bu senelerde Beşiktaş 1 tane kupa aldı. Bu 1 kupayı almadan önce Beşiktaş’ta borç yok muydu? Şimdi mi çıktı?

∑ Taraftarımız Konya maçında Aziz Bey hakkında tezahürat yaptı. Çok üzüldüm. Böyle şeylere gerek yok. Ben Fenerbahçe stadına gittiğimde hiçbir şey ile karşı karşıya kalmıyorum. Çünkü biz kimseyi rencide edecek şeyler yapmıyoruz.

∑ Beşiktaş’ı karıştırmak istiyorlar. Şampiyon gibi göstermeye başladılar. Daha önümüzde çok yol var. Taraftarımız da artık bu durumları yemiyor.

∑ Yayın ücretleri lig sıralamasına göre verilmeli. Adil olsun. Bu pasta ne kadar büyürse biz o kadar büyürüz. Göksel başkan bu işi çok iyi yapıyor.

∑ Kur çok arttı. Transferde mantıklı gitmemiz lazım. Beşiktaş’ın bana göre transfere ihtiyacı yok. İstediğimiz oyuncular var, önümüzdeki sene alacağız.

∑ Tolgay çok beğendiğimiz bir oyuncu. Sözleşmesini yenilemek istiyorum. Oğuzhan’la ikisinin sözleşmesini uzatacağız.

∑ Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Pazartesi olmasına rağmen son maçı 30 bin kişiye oynadık. Bu önemli bir şeydir. O eski Beşiktaş geçti. Nereden nereye geldik.

Bu imzalar kalplere atıldı

Sabırla şans bekleyeceğim

Beşiktaş’ın savunmaya yaptığı takviyelerde biri olan Matej Mitrovic, “Böyle bir takımda olduğum için çok mutluyum. İnşallah kupalara doğru yol alırız. Beşiktaş’ta iyi oyuncular var. Şans geldiğinde bunu iyi değerlendirmem gerekiyor. Ben de büyük bir sabırla sıranın bana gelmesini bekleyeceğim” dedi. Hırvat oyuncunun transferine gelen eleştiriler için ise Başkan Fikret Orman, “Kim seyretmiş, ne görmüş? Fabri de eleştirilmişti şimdi taraftarın sevgilisi oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Yuvama geldim çok mutluyum

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Ersan’ın bütün Beşiktaşlıların gönlünde yeri özeldir.. Zor günlerimizde 500 bin avroyu feda etti. İstemeyerek gönderdik, severek geri aldık” ifadelerini kullandı. Beşiktaş’a 1 yıl aradan sonra yeniden dönen Ersan Gülüm ise “Yuvama geldim” derken, “Tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Benim Beşiktaş’a olan bağlılığımı herkes biliyor. Takım çok iyi gidiyor, inşallah başarıyla devam eder. Şampiyonluğa katkıda bulunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Benim için iyi bir başlangıç

Türkiye’ye yabancı olmadığını söyleyen Ryan Babel, “İstanbul sevdiğim bir şehir. Birkaç haftadır buradayım, Beşiktaş’ta olduğum için çok mutluyum. İlk iki maçımda 2 gol atmış olmak çok güzel. Başlangıç çok iyi gitti. Şampiyonluk mücadelesi için buradayım, şu ana kadar her şey çok iyi gitti. İnşallah şampiyon olacağız” dedi. Başkan Fikret Orman, Babel’i daha önce de istediklerini itiraf ederken, “O zaman sözleşmesi bitiyordu, olmadı. Ama sonunda Babel ile buluştuk” diye konuştu.

Eskisinden sağlam dönerim

Fikret Orman, basın toplantısında Ba’ya “Selamünaleyküm” diye seslenirken, “3 hafta boyunca Los Angeles’ta programını sürdürecek, sonra inşallah Beşiktaş’a yeniden büyük katkılarda bulunacak” dedi. Senegalli oyuncu da “Tekrar Beşiktaş’a imza attığım için mutluluk duyuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Burada harika zamanlar geçirmiştim. Neyse ki tekrar kısmet oldu. Fiziksel olarak hazırlanma aşamasındayım. Eskisinden sağlam döneceğime inanıyorum” diye konuştu.