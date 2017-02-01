Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın 4 gün önce yaptığı, “Yayın ihalesini bu haliyle imzalamam. İptal olacaksa da olsun” sözleri spor gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Dün NTVSpor’da canlı yayına katılan Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ ihalenin imzalanıp bittiğini vurgularken Aziz Yıldırım’ın programa telefonla katılmasıyla gergin anlar yaşandı. Yıldırım, “İhalenin şartnamesini bilmiyorum” derken, “Göksel bey kuru 3.26’ya sabitlemek istiyor ama kura (ihale dönemi) baktığınız zaman 3.36. Arada fark var. İhale 1 Haziran’dan itibaren geçerli. Kur o zaman 4 lira olursa ne olacak. O günkü kura sabitlemek gerekmez mi?” sorusuna Gümüşdağ, “Kanun var. En geç 6 ay önceden bu ihaleyi yapmak zorundasınız. İhale günü kur neyse, hazirandaki kur da o olacak. Şartnamede bu yazıyor. Şartname açıklandığında 18 kulübün temsilcisi vardı. Geçmişte de böyle yapıldı. Burada yanlış bir şey yok, şartnameyi biz hazırladık” karşılığını verdi.

Böyle hesap olmaz

“Sen hazırladıysan, yanlış hazırladın” çıkışı yapan Yıldırım, “Bugünden TEFE-TÜFE yürür mü? Bugünden 1 Haziran’daki kuru nasıl sabitliyorsun? Hangi tarihte başlayacaksa, o kura sabitlersin. Koskoca Digitürk 25 milyon TL’yi ödemekten mi kaçıyor?” tepkisi verdi. Yıldırım’ı, “Siz adamın (yayıncı kuruluşun) kaybını düşünüyorsunuz. Ben kulübümü düşünüyorum. Türkiye’de kur böyle artarken, söylediğiniz bu hesap olmaz. Ezbere konuşuyorsunuz” sözleri üzerine gerginlik çıkarmakla suçlayan Gümüşdağ, “17 kulüp imzaladı” tepkisi verirken Aziz Başkan, “Komisyonda ne Fenerbahçe var, ne Beşiktaş, ne Galatasaray ne Trabzonspor var. İhaleye fesat karıştırma varsa gerekeni yaparım onu da herkes bilsin” karşılığında bulundu.

10 kuruşu büyütme

Göksel Gümüşdağ, “Şartnameye uygun olmayan bir şeyi yaptığımızı düşünmeniz çok yanlış. İncelerseniz şartnameye uygun olmayan bir şey yok, rahat olun” derken, Yıldırım, “Ben iyi biliyorum her şeyi, merak etme. Sen benim yanımda yardımcıydın. Tekrar söylüyorum, fesat karışırsa işi mahkemeye götürürüm. Bu ihale 1 Haziran’dan itibaren o günün şartlarıyla geçerli olmalıdır” sözlerini kullandı. Gümüşdağ ise, “Şartnamenin imzalandığı gün kur 3,26, ihale günü 3,36. Aradaki 10 kuruş çok büyütülecek bir şey değil. Yayıncı kuruluşa 10 kuruşluk bir jest yapıyoruz. Ülkenin bu şartlarında başka bir yayıncı kuruluş yok bu parayı verecek!” vurgusu yaptı.