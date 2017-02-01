Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun ikinci yarısına da ilk yarıda olduğu gibi kötü başlayan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Dirk Advocaat, yaşanan düşüşü sakatlıklara bağladı. Sezon başında yeni yapılanmanın dezavantajlarını yaşadıklarını belirten Teknik Direktör Dirk Advocaat, “Tam işler yoluna girmeye başlamıştı ki, bir sakatlık furyasına yakalandık. Yeni yeni oturmaya başlayan oyun düzenimiz bozuldu” değerlendirmesinde bulundu. RvP’den özel programla verim almaya çalıştıklarını dile getiren Hollandalı, “Hem Robin hem de takım için zorlu bir süreçten geçerken, Volkan Şen ve Kjaer gibi iki kritik oyuncumuz sakatlandı. Ardından Ozan sakatlık yaşadı. Hiçbir maça ideal kadromuzla çıkamadık. Bu hem oyun planlarımızı hem de takımın havasını olumsuz etkiledi” diye konuştu.

Bahane değil gerçek

Moussa Sow’un yokluğunu da fazlasıyla hissettiklerini dile getiren Dirk Advocaat, “Takımın en formda golcüsü, en çok ihtiyacımız olduğu dönemde bizimle olamadı. RvP ve Volkan’ın da aynı dönemde sakatlık yaşaması hücum hattımıza ağır bir darbe oldu” dedi. Advocaat, Fernandao ve Salih’i oyun planının dışına çıkmakla eleştirmesine de açıklık getirdi. “Fernandao çok uzun bir sakatlık döneminden çıktı ve bizim uygulamaya çalıştığımız formata adapte olamadı. Bunu özellikle zorluk derecesi yüksek maçlarda daha net gördük” yorumunu yaparken, “Salih’in de kendini gösterebilmek adına, içgüdüsel olarak yaptığı şeyler takımın ezberinin dışında kaldı” ifadesinde bulundu. Kötü sonuçlara bahane aramadığını vurgulayan Hollandalı, her şeye rağmen toparlanıp yarışı sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti. > M.Emin Uluç