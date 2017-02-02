Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek. Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında ise Mete Kalkavan düdük çalacak.

4 ve 5 Şubat tarihlerinde tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle;

4 ŞUBAT CUMARTESİ

14.00 Tuzlaspor - Sivasspor (KUTLUHAN BİLGİÇ)

16.15 Gençlerbirliği - Kayserispor (BÜLENT YILDIRIM)

18.30 Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor (ALPER ULUSOY)

20.30 Medipol Başakşehir - Galatasaray (METE KALKAVAN)

5 ŞUBAT PAZAR

12.30 Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor (ÖZGÜR YANKAYA)

15.30 Atiker Konyaspor - Ümraniyespor (ARDA KARDEŞLER)

16.15 Kasımpaşa - Osmanlıspor (ÜMİT ÖZTÜRK)

20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (ALİ PALABIYIK)