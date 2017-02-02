Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek. Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında ise Mete Kalkavan düdük çalacak.
4 ve 5 Şubat tarihlerinde tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle;
4 ŞUBAT CUMARTESİ
14.00 Tuzlaspor - Sivasspor (KUTLUHAN BİLGİÇ)
16.15 Gençlerbirliği - Kayserispor (BÜLENT YILDIRIM)
18.30 Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor (ALPER ULUSOY)
20.30 Medipol Başakşehir - Galatasaray (METE KALKAVAN)
5 ŞUBAT PAZAR
12.30 Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor (ÖZGÜR YANKAYA)
15.30 Atiker Konyaspor - Ümraniyespor (ARDA KARDEŞLER)
16.15 Kasımpaşa - Osmanlıspor (ÜMİT ÖZTÜRK)
20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (ALİ PALABIYIK)