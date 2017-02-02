Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un ofansif orta saha transferi için görüştüğü Omar El Kaddouri, transferin son gününde Napoli'den Empoli'ye katıldı.

Trabzonspor'un ön sözleşme imzaladığı öne sürülen ve bordo mavili kulüpten izinsiz Empoli'ye transfer olduğu gerekçesiyle konunun FIFA'ya taşınabileceği iddialarını katıldığı bir radyo programında yalanlayan Faslı orta saha;

"İmzalamadığım basit bir ön sözleşmeydi. İmzalamaya hazırdım ama onlar Napoli'yle anlaşma sağlayamadı. Bana daha fazla para önerdiler ancak üst seviyede bir ligde kalıp, kendimi ispatlamayı tercih ettim" dedi.

Empoli, 26 yaşındaki El Kaddouri için Napoli'ye 1,20 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.