Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde liderliğe ambargo koyan, kupada grubunu lider bitirip çeyrek final öncesi Fenerbahçe gibi dev bir rakibi evinde ağırlama avantajını yakalayan. Beşiktaş’ta oluşan kolej havasının baş mimarı tecrübeli teknik adam Şenol Güneş… Oyunculara hocalık kadar babalık da yapan Güneş, çalıştığı takımlarda gençlere kattığı değer ve sönmüş yıldızları yeniden parlatmasıyla ligde öne çıkıyor. Geçen sezon Mario Gomez, Demba Ba, Cenk Tosun gibi yıldızlar Güneş’le çıkış yakalamayı başarmıştı. Bu futbolcular gösterdikleri performansla yeniden milli takımlarında görev almaya başlarken, tecrübeli hocaya olan minnetlerini de her fırsata dile getirmekten çekinmemişti. Güneş’in bu sezon vitrine koyduğu isimlerden biri de kaleci Fabri…

17 maçta 12 gol yedi

Geçen sezon İspanya’da Deportivo’nun kadrosunda bulunan ancak sakatlığı sebebiyle hiçbir maçta forma giyemeyen Fabri, Beşiktaş’ta adeta küllerinden yeniden doğdu. Başarısı ve özverisi sebebiyle Fabri, şimdiden taraftarın sevgilisi haline geldi. Siyah-beyazlıların bedelsiz olarak kadroya kattığı İspanyol futbolcu, ligdeki ilk iki maçta Tolga Zengin’in arkasında kalsa da sonradan ligde eldivenleri bir daha bırakmadı. Bu sezon ligde 19. hafta sonunda 15 gol yiyen ve son 7 sezonun en iyi savunma performansına imza atan Beşiktaş’ta kaleci Fabri de bu başarılı döneme katkı veren oyunculardan biri oldu. Ligin ilk iki maçında görev alan Tolga Zengin, kalesinde 3 gol gördü. Fabri ise görev aldığı 17 karşılaşmada 12 gol yedi.

AĞLAMASI UNUTULMAZ

Beşiktaş, bu sezon en büyük travmayı Dinamo Kiev maçında yaşadı. Beraberlik alması halinde Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura yükselecek olan siyah-beyazlılar Ukrayna ekibinden 6 gol yedi. Yediği dördüncü golden sonra sinir krizi yaşayan Fabri gözyaşlarına engel olamamış, “Anneme verdiğim sözü tutamadım” diyerek ağlamıştı. Beşiktaşlı taraftarlar da ağır yenilgiye rağmen 6 gol yiyen Fabri’yi tezahüratlarıyla bağrına basmıştı.