Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezonki performansıyla tartışılan Volkan Demirel, Kayseri’de yediği 4 gol sonrası bir anda istenmeyen adam durumuna düştü. Sarı-lacivertli takımın en kıdemlisi olan 35 yaşındaki kaptanın gönderileceğine yönelik haberler ortaya atıldı. Hatta Volkan’ın yerine transfer edilecek isimler bile netleşti! Fenerbahçe’nin Volkan Demirel’in eldivenlerini Volkan Babacan’a ya da Harun Tekin’e teslim etmeyi düşündüğü öne sürüldü. Ancak Volkan Demirel’in bu haberlere kulağı tıkalı. “Eleştirilere hak veriyorum ve camiadan özür diliyorum” diyen kaptan, “Futbol hatalar oyunu ama benim hatalara takılıp kalma lüksüm yok. Sorumluluklarımı yerine getirmek için hep ileri bakmak ve daha fazla çalışmak zorundayım” ifadesini kullandı.

Fenerbahçe’den ötesi yok

Tribünlerden gelen bir sporcu olduğunu dile getiren Volkan Demirel, “Ben bu takımın sadece oyuncusu, kaptanı değilim. Aynı zamanda ateşli bir taraftarıyım” derken, “Ben Fenerbahçe’yle güler, Fenerbahçe’yle ağlarım. Kulübümü her şeyin önünde tutarım. Sarı-lacivertli renklerin başarısı için de ne gerekiyorsa yaparım” açıklamasında bulundu. Türkiye’de başka bir takımın formasını giymeyeceği hatırlayan Volkan, “Bunu daha önce de defalarca söyledim. Kariyerimi Fenerbahçe’de noktalayacağım. Kulübüm benimle devam etmek istediği sürece buradayım. Git dedikleri zaman da eldivenlerimi asarım. Fenerbahçe’den ötesi yok. Ancak şu anda bunları düşünmüyorum. İşime bakıyorum. Gerisi teknik heyet ve yönetimin tasarrufudur” dedi.