Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da son dönemde Wesley Sneijder fırtınası esiyor... Gidecek mi, kalacak mı soruları arasında sezona başlayan Hollandalı futbolcu takımın yine 1 numaralı güvencesi oldu. Galatasaray, İlk yarının sonundaki Alanya maçında 3 asist 1 golle resital veren tecrübeli yıldızdan yoksun çıktığı Karabük karşılaşmasında büyük sıkıntılar yaşamış, adeta hücum geliştirememişti. Akhisar maçında formasını yeniden sırtına geçiren Wesley Sneijder, 3 asistle takımının galibiyetinde en büyük rolü oynayan isim oldu. Özellikle geçen sezon performansı çok tartışılan Hollandalı futbolcu, dönem dönem hayal kırıklıkları oluşturuldu. Galatasaray’daki en iyi performansını İtalyan çalıştırıcı Roberto Mancini döneminde sergileyen Sneijder, Prandelli ile verimsiz bir süreç geçirmişti. O dönem Fenerbahçe’ye attığı iki gol Sneijder’in verimsizliğini örtmüştü.

Değişilmez isim

Geçen yıl ise Sneijder’in kötü performansını örtecek bir gelişme yaşanmamıştı. Sakatlıklar da bir etkendi fakat Galatasaraylılar, Mustafa Denizli döneminde Hollandalıyı hiç olmadığı kadar sorgulamaya başlamıştı. İsteksiz bir görüntü çizen Sneijder’in, iştahı vatandaşı Jan Olde Riekerink’in takımın başına getirilmesiyle yeniden kabardı. 32 yaşındaki futbolcu, Riekerink’le birlikte çıktığı 26 maçta 16 gole doğrudan katkı yaptı. Şu an sarı-kırmızılıların en formda isimlerinden biri olan Sneijder, hocasının da en büyük güvencesi. Riekerink’in Muslera ile birlikte vazgeçemeyeceği isim konumunda bulunan Sneijder’in hedefi ise hem sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek hem de Galatasaray’daki en iyi dönemini geçirmek... > Burhan Can TERZİ