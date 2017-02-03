Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona, Arsenal'den ayrılma ihtimali bulunan Mesut Özil'i gündemine aldı.



Katalan ekibine yakınlığıyla tanınan Sport'un haberine göre, Mesut'un Arsenal'le henüz sözleşme yenilememiş olmasını bir işaret olarak değerlendiren Barça, Türk asıllı Alman yıldız için girişimlere başladı.



Barcelona transfer komitesinden yöneticiler, Mesut'un menajeriyle temasa geçip, Arsenal'le anlaşılamaması durumunda devrede oldukları mesajını ilettiler.



Arsenal kaynakları ise sözleşme görüşmelerinin rayında ilerlediğini belirtiyor ve sürecin yavaş ilerlemesini normal buluyor.



Mesut Özil, 2013 yılında Real Madrid'den Arsenal'e transfer olmuştu.