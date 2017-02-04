Mart 2012'de göreve gelen mevcut yönetim, kadroyu oluştururken Oğuzhan ve Kerim Frei gibi genç oyuncuları transfer etmişti. Ancak bu durum son dönemde tersine döndü. 2014-2015 sezonunda 23.1 olan yaş ortalaması, 2016-2017'de 28.04'e yükseldi.
29 YAŞ ÜSTÜ 14 FUTBOLCU VAR
Bu yükselişte, kadroda bulunan 30 yaş üstü futbolculara ara transferde kadroya dahil edilen 31 yaşındaki Demba Ba, 30 yaşındaki Ryan Babel ve 29 yaşındaki Ersan Adem Gülüm'ün eklenmesi de etkili oldu. Beşiktaş'ın kadrosunda 30 yaş ve üstü 10 futbolcu bulunurken, 5 futbolcu da 29 yaşında. Takımdaki 29 yaş ve üstü oyuncu sayısı ise geçtiğimiz sezona göre iki kat artarak 14'e ulaştı.
30 yaş ve üstü futbolcular
Tolga Zengin 33
Quaresma 33
Atiba 33
Adriano 32
Gökhan İnler 32
Tosic 31
Demba Ba 31
Gökhan Gönül 31
Rhodolfo 30
Babel 30
AVRUPA'DA CANER VAR DEMBA BA&ERSAN YOK
Beşiktaş'ta iki yeni transfer UEFA Avrupa kadrosuna alınmazken, Caner dahil edildi. Fenerbahçe de ise Aatif ve Fernandao listede
Beşiktaş ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadro güncellemesi yaptı. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Ersan Gülüm'ün yanı sıra Mart ayında sahalara dönmesi beklenen Demba Ba listeye dahil edilmedi. Aşil tendonundan geçirdiği ameliyat sonrası Nisan ayında oynayabilecek duruma geleceği açıklanan Caner Erkin'e ise Türkiye'de yetişen futbolcu kontenjanı nedeniyle listede yer verilmesi dikkat çekti. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosundan ise Salih Uçan ve Miroslav Stoch çıkarıldı. Bu iki oyuncunun yerine Aatif ve Fernandao alındı. Avrupa Ligi 2. turunda Beşiktaş 16 ve 23 Şubat'ta Hapoel Beer Sheva ile F.Bahçe ise 16 ve 22 Şubat'ta Krasnodar ile karşılaşacak.
VE Q7 RESMEN AÇIKLANDI
Beşiktaş, Portekizli yıldızı ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzattığını TFF'ye bildirdi.