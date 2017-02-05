Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon kupa maçlarında kaleyi koruyan ve şu ana kadar 8 karşılaşmada görev yapan Cenk Gönen her maçta ağlarında gol gördü. Dersim ile başlayan grup maçlarında Elazığ, Tuzla ve 24 Erzincan ile devam eden yolda dünkü rakip Başakşehir’di. Muslera 18’e bile alınmazken kale kupanın 1 numarası Cenk’e teslim edildi. Ve Cenk Gönen’in bu sezonki geleneği değişmedi. Yine kalesinde gol gördü. Hem de 2 tane. Cenk bu maçlarda toplam 12 gol yedi.

Cenk'in karnesi

RAKİP YEDİĞİ GOL

Dersim 1

Elazığ 2

24 Erzincan 3

Tuzla 4

Başakşehir 2

TOPLAM 12