Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında karşılaşan Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesinde Tosic ile Robin van Persie arasında itişme yaşandı. Pozisyon sonrası Tosic, kırmızı kart gördü.

Pozisyon sonrası adeta çılgına dönen ve van Persie'nin üzerine yürüyen Tosic'i arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Mete Kalkavan'ın kenara gönderdiği Tosic, uzun süre sahadan çıkmadı ve van Persie'ye tepki gösterdi.

Tosic'in kırmızısı sonrası tribünlerden önce büyük ıslıklamalar ve yuhalamalar olurken, ardından küfürlü tezahüratlar duyuldu. Beşiktaşlı bir taraftar da sahaya girmek için tribünlerden atladı ancak daha yeşil çime adım atmadan güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Beşiktaşlı taraftarların tezahüratları ve tepkileri devre sonuna kadar devam etti.

GERGİNLİK TÜNELDE DEVAM ETTİ

Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekipler soyunma odasının girişinde yine birbirlerine girdi. Tünelde itişmeler oldu. Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna, Volkan Demirel'e tepki gösterdi. Şenol Güneş, Tamer Tuna'yı iterek sakinleştirmeye çalıştı.