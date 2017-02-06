Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe THY Euroleague’de olduğu gibi Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde de fırtına gibi esmeye devam ediyor. Hafta içinde son şampiyon CSKA Moskova’yı deviren sarı-lacivertliler ligin 17. haftasında İstanbul BŞB’yi deplasmanda zorlanmadan 76-69 mağlup etti. Bu sonuçla ligde üst üste 8’inci, toplamda ise 15’inci galibiyetini elde eden Obradovic’in öğrencileri, 32 puanla zirvedeki yerini korudu. Karşılıklı sayılarla geçen ilk periyot 20-20 eşitlikle sonuçlandı. Melih Mahmutoğlu’nun üst üste 7 sayı attığı ikinci çeyreği Fenerbahçe 37-30 önde geçti. Üçüncü çeyrekte Dixon ve Melih’in üçlükleri farkı çift hanelere çıkardı. Son periyoda sarı-lacivertliler 55-46 önde başladı. Bogdanovic son çeyrekte üst üste 7 sayı buldu. Bu noktadan sonra ev sahibi maça geri dönemedi ve Fenerbahçe deplasmandan 76-69 galip ayrıldı.