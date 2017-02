Türkiye Gazetesi

Tam bir sinir harbiydi. Beşiktaş, lig yarışında 9 puan fark attığı rakibini saf dışı ederek kupada yoluna devam etmek, hem de evindeki yenilmezlik unvanını geliştirmek istiyordu. Avrupa’da uzun bir yolu olan, ligde de zirveden uzaklaşan Fenerbahçe ise unvan silerek hem en mümkün hedefi kupada dev bir adım atmak hem de yeni bir can bulmak amacındaydı. Maçın hemen başında görüldü ki, her iki takım da hedeflerine ulaşmak için her yolu mubah sayacaklardı. 6. dakikada sağdan ceza sahasına dalan Lens’in akıl dolu pasını sezemeyen Josef mutlak bir golü harcarken, orta saha mücadelesine dönen oyunda tekmeler havada uçuşmaya başladı. Özellikle Oğuzhan ile RvP arasındaki gerginlik tansiyonu yükseltirken, Oğuzhan-Alper tartışmaları da ateşi körükledi. Yanan isimse Dusko Tosic oldu!

Lens getirdi RvP bitirdi

Beşiktaş 27’de Talisca’yla yokladığı Fenerbahçe kalesine 35’te de Brezilyalıyla yüklendi. Ancak Queresma’nın sağdan şık ortasına müsait pozisyonda kafayı vuran Talisca meşin yuvarlağı auta yolladı. 38’de ise Ozzy’in kafası üst ağlarda kaldı. 39’da ceza sahası dışından şansını deneyen Talisca, Volkan’a takılırken, kornerden gelen topta yaptığı röveşata da tecrübeli eldiveni geçemedi. Ve kaynayan volkan 41’de patladı. RvP ile Tosic arasındaki gerginlik Sırp savunmacının Hollandalı hücumcuya attığı kafayla noktalandı. Tosic tartışmasız kırmızıyla oyun dışına çıktı. İkinci yarı çok şeylere gebeydi. 49’da Sow’un röveşatası uzak direkten dönerken, 72’de Alper’in başlattığı kontrayı Lens sürdürdü, gecenin adamı RvP bitirdi: 1-0. 80’de yan hakem Cem Satman’ın hatalı ofsayt bayrağı mutlak bir fırsatı öldürdü. 86’da Ozan farkı açmayı beceremese de Fenerbahçe unvan silerek turladı.

27 ay sonra ilk defa

Fenerbahçe, 27 ay sonra deplasmanda derbi kazanmayı başardı. Dış sahada son derbi galibiyetini 2 Kasım 2014’te Olimpiyat Stadı’nda yine Beşiktaş karşısında alan Fenerbahçe, bu maça kadar son 3 derbiyi de galip bitirememişti.

Bizim için maç 1 hafta önce başladı

Sahada yaptığı kavgalar ve attığı golle maça damga vuran isim olan Robin van Persie, maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Hollandalı oyuncu, “Kırmızıdan sonra oyunu biz temsil ettik” derken, saha içinde yaşadığı gerginliklerle ilgili olarak da “Ben kendime alan oluşturmaya çalışıyordum, Tosic de beni engellemeye çalışıyordu. İtiş kakış oldu. Yapmaması gereken bir reaksiyon gösterdi, bence net bir kırmızı karttı. Koridora giderken bazı oyuncular çığlık çığlığa bağırıyorlardı. Bunlar olabiliyor. Bu tip maçlarda tansiyon yüksek olur. Böyle derbiler maç günü başlamaz, 1 hafta önce başladı bizim için. Ben her zaman büyük maçlardan keyif almışımdır” diye konuştu.

Lens’in golü güme gitti

Derbide maçın uzatma dakikalarında yaşanan bir pozisyon tartışmalara sebep oldu. Fenerbahçe’nin serbest vuruş kazandığı pozisyonda Ali Palabıyık düdüğünü çaldı, Lens bekletmeden topu kaleye gönderdi. Ancak daha sonra Palabıyık ‘Daha düdük çalmamıştım’ diyerek atışı tekrarlattı. Ancak görüntülerde atış öncesi düdük sesi duyulması Fenerbahçelileri isyan ettirdi.