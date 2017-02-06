Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusko Tosic'in ikinci yarıda tekrar soyunma odası tünelinde maçı izlediğine dair fotoğraflar ortaya çıktı.

BAŞKASININ AKREDİTASYONUYLA GİRDİ

Dusko Tosic'in başkasına ait akreditasyon kartıyla soyunma odası tünelinde yer aldığı ve bu şekilde maçı seyrettiği kaydedildi. Kırmızı kart gören bir oyuncu olarak saha kenarında olmaması gereken Tosic'in ceza alması gündeme geldi.



24 MAÇ CEZA ALABİLİR

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 47. maddesinin 1. fıkrasında, "Hak sahibi olmadığı halde başkalarına ait lisans, akreditasyon kartı ve sair uygunluk belgelerini kullanarak TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan veya bu eyleme herhangi bir şekilde iştirak eden (a) Futbolculara 8 ila 24 müsabakadan men cezası verilir." ifadeleri yer aldı.



