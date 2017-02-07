Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenk oyların yüzde 39'unu aldı. Legia Varşova'dan Vadis Odjidja, Real Madrid'e attığı golle yüzde 19 oy olarak ikinci sırada yer aldı. Real Madridli Ronaldo, Sporting Lizbon'a attığı ve yüzde 18 oy aldığı golle 3. sırada kendine yer bulabildi.

Vodafone ile yola devam

Beşiktaş Kulübü, Vodafone ile 20 Ağustos 2013'te imzaladığı reklam hakları, forma ve stadyum isim hakkı sponsorluğu sözleşmesini, 2017-2018 ve 2018- 2019 sezonları için toplam 10 milyon Amerikan Doları ve KDV tutarı karşılığı uzattığını kamuoyuna duyurdu.